Independent: из-за наводнений в Германии более 1300 человек числятся пропавшими без вести

12:10 Игнашевич выступил против назначения иностранного тренера в сборную России Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился мнением о преемнике Станислава Черчесова в национальной команде.

12:08 В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве в выходные В Москве в выходные ожидается аномальная температура до +32 °С. Об этом сообщает городское управление МЧС России.

11:56 Спортсмен из Уганды пропал в Японии перед Олимпиадой 20-летний спортсмен из Уганды, прибывший на летние Олимпийские игры в Токио в составе национальной команды, пропал без вести.

11:55 На Украине могут открыть пункты вакцинации от COVID-19 в аптеках Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава страны Роман Родына заявил, что в стране могут открыть пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в аптеках.

11:45 В Евпатории локализованы очаги возгорания на мусорном полигоне Очаги возгорания на мусорном полигоне под Евпаторией в Крыму локализованы на общей площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом заявил глава городской администрации Роман Тихончук.

11:41 Число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 93 Число погибших в результате наводнения на западе Германии выросло до 93.

11:40 Число жертв наводнений в Бельгии увеличилось до 15 Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 15. Об этом сообщает местная газета LeSoir.

11:38 Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой Ирландский боец MMA Конор Макгрегор привёл доказательства того, что выходил на бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 256 с травмированной ногой.

11:32 Лавров отметил стремительную деградацию ситуации в Афганистане Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил стремительную деградацию ситуации в Афганистане.

11:31 Баширов назначен генеральным директором ХК «Салават Юлаев» Уфимский «Салават Юлаев» объявил о назначении Рината Баширова генеральным директором клуба.

11:26 Посол рассказал о росте неэнергетического экспорта России в Италию Итальянский посол в России Паскуале Терраччано заявил о росте российского неэнергетического экспорта в Италию.

11:24 В Москве выявили 5382 случая коронавируса за сутки В Москве в течение суток зарегистрировали 5382 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.

11:24 В ФТР объяснили отсутствие Звонарёвой в заявке на Олимпиаду в Токио Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал отсутствие Веры Звонарёвой в заявке на летние Олимпийские игры в Токио.

11:21 В России зафиксировали максимальный суточный рост числа жертв COVID-19 В России за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 799 человек. Это максимальное суточное значение с начала пандемии.

11:17 За сутки в России выявили 25 704 случая инфицирования коронавирусом В России за сутки зарегистрировали 25 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 907 999 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

11:11 Михайлов: есть осадок и сожаление, что в Токио понесу нейтральный флаг Российский волейболист Максим Михайлов, который будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответил, будет ли иметь для него значение, что на церемонии открытия он понесёт нейтральный флаг.

11:10 МЧС разрабатывает изменения по оказанию финансовой помощи регионам при ЧС В МЧС намерены изменить правила предоставления региону помощи из федерального бюджета при чрезвычайной ситуации.

10:56 Захарова высказалась о словах Борреля об «общей ответственности» стран по Афганистану Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане и «общей ответственности» за происходящее в стране.

10:54 Карасёв назвал Халка самым «ныряющим» футболистом Российский арбитр Сергей Карасёв ответил на вопрос, кто был самым «ныряющим» футболистом, с которым он работал.

10:49 Пострадавшие при нападении под Ростовом находятся в тяжёлом состоянии Пострадавшие при нападении мужчины с ножом в автобусе в Ростовской области женщины находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в медучреждении, куда их госпитализировали.

10:46 Колокольцев провёл встречу с губернатором Иркутской области Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

10:42 Знаменосец России на Олимпиаде прокомментировала необходимость нести нейтральный флаг Российская фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответила, будет ли иметь для неё значение, что на церемонии открытия она понесёт не российский флаг, а флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

10:37 Канада намерена открыть границу для полностью вакцинированных иностранцев в сентябре Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны намерены открыть государственные границы для полностью вакцинированных граждан всех стран мира в начале сентября.

10:37 Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область.

10:32 Матыцин оценил готовность российских спортсменов к Олимпиаде в Токио Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением об эмоциональной готовности российских спортсменов к летним Олимпийским играм в Токио.

10:26 Срок действия подлежащих замене паспортов продлён в России до 90 дней Срок действия паспортов, которые подлежат замене при достижении гражданином возраста 20 и 45 лет, продлён до 90 дней. Об этом следует из постановления правительства России.

10:22 В Токио с COVID-19 впервые госпитализировали члена иностранной сборной ОИ Член олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио с коронавирусной инфекцией COVID-19.

10:19 В Госдуме поддержали идею проводить психологические консультации для школьников в период экзаменов Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Ирины Волынец ввести регламент по консультированию психологами школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов.

10:11 Бах заявил о недопустимости политических протестов на Олимпиаде в Токио Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предупредил спортсменов, что необходимо избегать политических акций на медальном пьедестале летних Олимпийских игр в Токио.

10:08 Российский паспорт станут оформлять за пять рабочих дней в 2022 году С 1 июля 2022 года российский паспорт будут оформлять не более пяти рабочих дней.

10:07 Американца Рида этапировали в одну из колоний Мордовии Американского студента Тревора Рида, осуждённого в России на девять лет за драку с полицией, этапировали в одну из колоний Мордовии. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

09:52 СМИ: «Вашингтону» интересен обмен Кузнецова на Тарасенко «Вашингтон Кэпиталз» может обменять российского нападающего команды Евгений Кузнецова на его соотечественника — форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

09:50 Петра Мамонова похоронят в подмосковном городе Верея Похороны актёра, музыканта и основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова состоятся в субботу, 17 июля, в подмосковном городе Верея. Об этом заявила вдова артиста Ольга Мамонова.

09:50 Подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области задержали Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области.

09:42 Карасёв: никаких надежд на попадание на финал Евро-2020 не было Российский арбитр Сергей Карасёв ответил на вопрос о надеждах попасть на финальный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года.

09:41 На Украине за сутки выявили 737 случаев коронавируса Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 737 — до 2 243 605, следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

09:32 Карасёв вспомнил об удалении де Лигта в матче Нидерланды — Чехия на Евро-2020 Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как принималось решение об удалении защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта в матче 1/8 чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Чехии.

09:31 В МЧС заявили о недопущении перехода огня на населённые пункты в Якутии Слаженная работа пожарных, спасателей, лесных служб, военных и местных жителей позволила не допустить перехода огня с лесных пожаров на населённые пункты в Якутии. Об этом заявил замглавы МЧС России Илья Денисов.

09:20 Олимпийская чемпионка Великая рассказала, что удерживает её в спорте Российская фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответила на вопрос о том, что удерживает её в спорте.

09:20 Стали известны дата и место прощания с Петром Мамоновым Вдова Ольга Мамонова рассказала, когда и где состоится прощание с актёром, музыкантом и основателем группы «Звуки Му» Петром Мамоновым.

09:18 В ТОФ рассказали о возвращении крейсера «Владимир Мономах» на Камчатку Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» возвратился на Камчатку после длительного похода. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте (ТОФ).

09:10 Знаменосец сборной России Великая ответила на вопрос о завершении карьеры после Олимпиады Российская фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответила на вопрос о завершении карьеры.

09:08 Южная Корея может ужесточить меры дистанцирования из-за ситуации с коронавирусом Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём заявил, что власти страны могут ужесточить меры дистанцирования из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

08:54 Дело о нападении на людей в автобусе в Красноярском крае передали в СК Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что дело по факту нападения на пассажиров в пригородном автобусе под Красноярском, в результате которого пострадали пять человек, было передано в СК.

08:53 Карасёв сравнил судейство в РПЛ и на Евро-2020 Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о разнице в работе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

08:41 В Индии за сутки выявили более 38 тысяч случаев коронавируса В Индии за сутки выявили 38 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране превысило 31 млн.

08:40 Карасёв рассказал об общении с игроками сборной Италии на Евро-2020 Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о работе на матчах сборной Италии на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

08:33 «Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо» Российского форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Михаила Мальцева обменяли в «Колорадо Эвеланш».

08:32 Число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 80 Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 80.