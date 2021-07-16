Independent: из-за наводнений в Германии более 1300 человек числятся пропавшими без вести

В результате сильных ливней и наводнений на западе Германии погибли десятки людей и не менее 1300 местных жителей числятся пропавшими без вести, пишет The Independent. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока точное число погибших неизвестно, но «их будет много».
Десятки погибших и более 1300 человек числятся пропавшими без вести в результате чудовищного наводнения на западе Германии и в Бельгии, сообщает The Independent.
В ряде регионов из-за непрекращающихся дождей реки вышли из берегов и затопили дома.
Власти Германии подтвердили, что 28 человек погибли в земле Рейнланд-Пфальц. Как минимум ещё 30 погибших зафиксированы в земле Северный Рейн — Вестфалия.
Среди жертв наводнения оказались двое пожарных, отправленных на помощь оказавшемуся в беде населению. Кроме того, погибли также девять обитателей дома престарелых для людей с ограниченными возможностями.
Ангела Меркель выразила сожаление по поводу «бедствия», случившегося в её стране.
«Я скорблю о тех, кто погиб в этом стихийном бедствии. Мы до сих пор не знаем числа (погибших. — ИноТВ). Но их будет много», — отметила канцлер ФРГ.
По мере того, как число погибших росло, официальные лица в районе Арвайлер, находящемся между Бонном и Кобленцем, заявили, что «в настоящее время предположительно около 1300 человек пропали без вести».
Соседняя Бельгия также пострадала от проливных дождей, вызвавших внезапные наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек. В Льеже опасаются, что местная река Маас может выйти из берегов. Мэр этого бельгийского города уже призвал местных жителей эвакуироваться.
А в Нидерландах местные власти ещё в среду срочно направили около 70 военнослужащих в южную провинцию Лимбург для проведения работ по эвакуации и по укреплению мешками с песком берега реки, которая была на грани разлива.
В четверг во Франции из-за угрозы наводнения как минимум в 11 департаментах был объявлен «оранжевый уровень» опасности, сообщает The Independent.
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