Euronews: из-за рекордных ливней Европа внезапно оказалась под водой

15:54
Блинкова и Вихлянцева проиграли во втором круге турнира WTA в Лозанне
Россиянки Анна Блинкова и Наталья Вихлянцева потерпели поражения в матчах второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.
15:50
Аналитики сообщили о подорожании квартир-студий в новостройках Москвы
Аналитики компании «Метриум» выяснили, что в июне 2021 года средняя стоимость студий в массовых новостройках Москвы выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 7,11 млн рублей.
15:48
Гасанова потерпела поражение во втором круге турнира WTA в Праге
Россиянка Анастасия Гасанова уступила бельгийке Гретье Миннен в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.
15:44
В «Газпроме» прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL
В «Газпром экспорте» прокомментировали решение Европейского суда юстиции, поддержавшего позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода OPAL.
15:44
Верховная рада запретила продажу лекарств детям до 14 лет
Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий продажу лекарственных средств лицам, не достигшим 14 лет.
15:43
Чепик рассказал о ситуации в сборной России по плаванию после отстранения Андрусенко и Кудашева
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал о ситуации в команде после отстранения Вероники Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил.
15:32
Небольшой участок территории Шереметьева подтоплен из-за ливня
Сильный ливень подтопил небольшой участок территории аэропорта Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
15:31
«Динамо» уступило клубу «Яблонец» в контрольном матче
Московское «Динамо» потерпело поражение от чешской команды «Яблонец» в контрольном матче на сборах в Австрии.
15:27
В Казахстане полиция задержала подделавших более 200 паспортов вакцинации медиков
Правоохранительные органы Казахстана задержали четырёх медиков, работавших в поликлинике города Павлодара, которые изготовили более 200 поддельных паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
15:25
В Раду поступило представление о назначении Монастырского главой МВД Украины
В Верховную раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.
15:21
В «Урале» сообщили, что 12 футболистов клуба отказались от вакцинации
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость о том, что футболисты московского ЦСКА всем составом отказались проходить вакцинацию от коронавируса.
15:19
«Яблоко» предложило ввести двухнедельный локдаун из-за коронавируса
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил российскому президенту Владимиру Путину предложение о введении двухнедельного локдауна из-за ситуации с коронавирусом.
15:19
В Приморье проведут проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка
В Приморском крае организована проверка по факту гибели двухлетнего ребёнка, выпавшего из окна.
15:17
Число жертв наводнений на западе Германии превысило 30
По меньшей мере 33 человека погибли в результате наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Об этом пишет Focus.
15:16
В Приморье на строительство медучреждений планируют выделить более 6 млрд рублей
В Приморье построят новые больницы и поликлиники в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Всего в 2021—2025 годах на данные цели планируется выделить 6,4 млрд рублей.
15:06
ЕК пригрозила Польше и Венгрии судом из-за ситуации с ЛГБТ
Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за ситуации с сообществом ЛГБТ в этих двух странах.
15:01
Экс-футболист сборной Нидерландов Роббен во второй раз завершил карьеру
Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен во второй раз завершил профессиональную карьеру.
14:53
Правительство утвердило механизм предоставления инфраструктурных кредитов регионам
Правительство России окончательно утвердило правила предоставления инфраструктурных кредитов регионам.
14:49
Дюков сообщил, что работа по изменению формата российских футбольных лиг ведётся с мая
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда начались обсуждения по изменению формата лиг.
14:46
Прокуратура попросила приговорить Калви к шести годам колонии условно
Российская прокуратора попросила суд приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам колонии условно по делу о растрате.
14:45
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
14:44
В 2021 году ОАК поставит авиакомпаниям ещё 30 SSJ-100
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 пассажирских лайнеров SSJ-100, заявил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь.
14:43
«Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал новую домашнюю форму на сезон-2021/22.
14:40
Десятки людей пропали без вести после наводнения на западе Германии
После наводнения на западе Германии десятки людей числятся пропавшими без вести.
14:36
Дюков заявил, что необходимо менять подход к детско-юношескому футболу в России
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что есть объективные причины неудовлетворительного выступления сборной России на Евро-2020.
14:31
Синоптик спрогнозировал сохранение дождливой погоды в Москве в ближайшие дни
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что дождливая погода в Москве будет наблюдаться в ближайшие несколько дней.
14:23
В РФС рассказали о финансовой ситуации в «Нижнем Новгороде»
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв высказался по поводу финансовой ситуации в «Нижнем Новгороде».
14:16
В Москве начата проверка после гибели 80-летнего учёного Ивана Пигарева
Следователи начали проверку из-за гибели 80-летнего российского учёного Ивана Пигарева после того, как он столкнулся с ехавшим на самокате мужчиной в Москве.
14:08
Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Казахстане
Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Казахстане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
14:04
На ремонт дорог в Оренбурге выделили более 1,5 млрд рублей
В Оренбурге на ремонт дорог по нацпроекту выделен 1,58 млрд рублей в 2021 году.
14:03
Дюков: РФС поблагодарил Черчесова за совместную работу и пожелал успехов
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о работе бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020.
14:01
Врач заявил о безопасности вакцинации от коронавируса в жару
Вакцинироваться безопасно в любое время года, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
13:59
В Кремле заявили, что Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины.
13:59
Захарова заявила о попытках США применить к Кубе алгоритм «цветной революции»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются применить к Кубе алгоритм «цветной революции».
13:53
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с участием «страховых агентов»
Основатель сервиса по кибербезопасности DLBI Ашот Оганесян рассказал, что в мошеннической схеме со звонками от имени службы безопасности банка появились «страховые агенты». Таким образом мошенники убеждают потенциальных жертв перевести деньги на подставной счёт.
13:52
В ЦСКА опровергли слухи о коллективном отказе футболистов команды от вакцинации
Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию о том, что футболисты команды коллективно отказались от вакцинации от коронавируса.
13:50
В Москве начата проверка из-за падения грузового лифта с людьми
Следственный комитет начал проверку после инцидента с грузовым лифтом на юго-востоке Москвы, в котором пострадали два человека.
13:47
Трутнев выразил надежду, что ВЭФ состоится
Вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев надеется, что Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году состоится.
13:47
Учёный не исключил увеличения в будущем периодов аномальной жары
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский назвал причину аномальной жары в России и сделал прогноз по изменению климата в будущем.
13:45
В Петербурге 15 июля синоптики обещают до +33 °С
В Санкт-Петербурге синоптики спрогнозировали жаркий день в четверг, 15 июля. По их мнению, также есть вероятность, что в городе пройдёт кратковременный дождь.
13:43
В Петербурге прошла ночная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ
Очередная репетиция парада ко Дню ВМФ России прошла в Санкт-Петербурге. Минувшей ночью боевые корабли строем вошли в Неву.
13:43
Глава РФС заявил, что является противником лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением по поводу возможной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
13:40
Врач рассказал о полезных для здоровья суставов диетах
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие диеты принесут пользу суставам и помогут сохранить хрящевую ткань.
13:39
В Саратовской области 11 человек пострадали в результате ДТП с пятью машинами
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей.
13:39
Около 28% россиянок меняют работу после декретного отпуска
По данным Росстата, более четверти россиянок после декрета меняют место работы.
13:35
В Подмосковье завершили приём заявок на субсидирование социальных проектов
В Московской области завершился приём заявок на получение субсидий для реализации социальных проектов.
13:34
Объявлен список 33 лучших футболистов РПЛ по итогам прошлого сезона
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список 33 лучших игроков по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:33
Песков назвал ситуацию с дорогой в омском селе халатностью местных властей
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал обращение жителей омского села к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать дорогу.
13:28
Расчёты «Торнадо-Г» подавили наступление войск условного противника в Подмосковье
В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) подавили наступление условного противника.
13:25
В Приморье стала доступна онлайн-карта строительства объектов по нацпроектам
Жителям Приморского края стала доступна онлайн-карта объектов, которые будут построены за 2021 год в рамках национальных проектов.