Euronews: из-за рекордных ливней Европа внезапно оказалась под водой

Сразу несколько стран Европы борются с последствиями экстремальных ливней, причём объём осадков за сутки может достигать 200 литров на квадратный метр. В Германии уже есть пропавшие без вести, их дома смыло водой. Власти также опасаются, что реки вскоре начнут выходить из берегов. В то же время юго-восток Европы охватила очередная волна жары, передаёт Euronews.

Проливные дожди, накрывшие Центральную и Западную Европу, спровоцировали наводнения сразу в нескольких регионах. Немецкие синоптики прогнозируют сохранение экстремальных погодных условий в земле Северный Рейн — Вестфалия. Там, по расчётам, суточный объём осадков может составить до 200 литров на квадратный метр. Пропавшими без вести числятся двое граждан.



В Бельгии Льеж и пригороды объявлены «красной зоной», там до конца недели продлятся дожди. Метеорологи сообщили, что за день в регионе выпадает месячная норма осадков.



Начеку синоптики и во Франции, Швейцарии и Нидерландов. Во Франции объявлен «оранжевый уровень» опасности в 10 департаментах, там со среды не стихают ливни. Власти опасаются разлива рек — нетипичного для июля явления.



А вот в Юго-Восточной Европе дожди не помешали бы: там зафиксирована очередная тепловая волна.



Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.

Сегодня в СМИ