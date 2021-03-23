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CNN: наводнение в Австралии вызвало нашествие пауков и змей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Австралийский штат Новый Южный Уэльс, столкнувшийся с масштабным наводнением, теперь переживает нашествие насекомых и рептилий, передаёт CNN. Пауки и змеи спасаются от паводка на деревьях, заборах, стенах зданий и даже в домах австралийцев.
CNN: наводнение в Австралии вызвало нашествие пауков и змей
Reuters

В результате продолжающихся масштабных наводнений в Австралии свои дома были вынуждены покинуть тысячи людей, а теперь от паводка спасаются насекомые и животные, пробирающиеся в дома в поисках укрытия, сообщает CNN.

После того как на штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд на юго-востоке Австралии обрушились рекордные дожди из пострадавших от наводнения районов было эвакуировано более 18 тыс. человек.
 
Местные жители, оставшиеся в своих домах, в социальных сетях делятся кадрами спасающихся от воды насекомых и рептилий. По словам очевидцев, стаи пауков коричневым ковром передвигаются по земле, спасаясь от воды. Насекомые заползают в дома, поднимаются на стены зданий, заборы и любые другие возвышенности.
 
«Весь коричневый цвет, что вы видите, — это пауки, пытающиеся обойти паводок», — прокомментировал в Facebook фото со своей семейной фермы в Кинчела-Крик Мэтт Ловенфосс.
 

All the brown you can see is Spiders trying to beat the flood water. Video - https://youtu.be/hV-PoJ-IIyw

Опубликовано Matt Lovenfosse Воскресенье, 21 марта 2021 г.

 

По словам Ловенфосса, как и при наводнениях в 2001 и 2013 годах пауки и другие насекомые пытаются найти убежище от воды в их доме, который является самой высокой точкой на ферме. Кроме того, спастись от паводка пытаются и змеи, заползающие на деревья и в лодки. 

«Здесь всё ещё идёт дождь, а паводковые воды всё ещё поднимаются, вода приближается к нашему дому. Вероятно, утром она уже будет внутри, и пауки будут по всему дому», — заявил австралиец.
 
Тем не менее Ловенфосс настаивает, что они с семьёй не покинут дом, добавив, что он не боится ни пауков, ни змей, так как вырос на ферме.
 
 
Жительнице городка Максвилл Мелани Уилльямс также удалось запечатлеть сотни пауков, которые в поисках безопасного укрытия начали залезать на стены жилых домов и гаражей. «Так много пауков из-за паводка», — подписала видео Уилльямс.
 
При этом, как пишет CNN, премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян отмечает, что дожди в штате продолжатся, предупреждая, что эвакуация может коснуться ещё большего числа людей.
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CNN США Северная Америка
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