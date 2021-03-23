CNN: наводнение в Австралии вызвало нашествие пауков и змей
В результате продолжающихся масштабных наводнений в Австралии свои дома были вынуждены покинуть тысячи людей, а теперь от паводка спасаются насекомые и животные, пробирающиеся в дома в поисках укрытия, сообщает CNN.
All the brown you can see is Spiders trying to beat the flood water. Video - https://youtu.be/hV-PoJ-IIywОпубликовано Matt Lovenfosse Воскресенье, 21 марта 2021 г.
По словам Ловенфосса, как и при наводнениях в 2001 и 2013 годах пауки и другие насекомые пытаются найти убежище от воды в их доме, который является самой высокой точкой на ферме. Кроме того, спастись от паводка пытаются и змеи, заползающие на деревья и в лодки.
The stuff of nightmares— Yahoo News Australia (@YahooNewsAU) March 22, 2021
This is the footage Melanie captured as plague of spiders descended on her neighbour's home and her own front fence as floodwaters began to rise.#floods #nswflood pic.twitter.com/hrnrkxEumz
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