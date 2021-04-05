ABC: Флориде угрожает экологическая катастрофа из-за прорыва хранилища с токсичной водой

Власти Флориды спешно предпринимают меры, чтобы избежать экологической катастрофы. Они пытаются не позволить давшему течь резервуару, где ранее находился фосфатный завод, развалиться и обрушиться на округу 20-футовой стеной воды, сообщает ABC News.

Мы начинаем нашу сегодняшнюю программу со срочной новости о развитии ситуации в округе Мэнати, штат Флорида. Местный губернатор объявил о введении режима чрезвычайного положения и отдал приказ об эвакуации.

Власти спешно предпринимают меры, чтобы избежать экологической катастрофы. Они пытаются не позволить этому давшему течь резервуару, на месте которого ранее находилось предприятие по производству фосфата, развалиться и потенциально обрушиться на местное сообщество 20-футовой стеной воды.

На месте находятся бойцы Национальной гвардии. Вертолёты спускают насосы, которые должны снизить уровень воды. Жителям более чем 300 домов было приказано незамедлительно покинуть регион.

С подробностями из города Палметто, штат Флорида, корреспондент ABC News Стефани Рамос.

Сегодня вдоль золотого побережья Флориды идёт гонка со временем. Утечка в резервуаре со сточной водой угрожает перерасти в экологическую катастрофу во флоридском Палметто, что находится примерно в 20 милях от Тампы.

ДЖЕЙКОБ ЗАУР, директор общественной безопасности в округе Мэнати: Присутствующие на месте инженеры пришли к выводу, что существует серьёзная опасность неминуемого обрушения конструкции.

Жители более чем 300 домов получили приказ об эвакуации. Власти в срочном порядке стремятся осушить этот огромный пруд фосфатного предприятия Piney Point, где находится 340 миллионов галлонов (более 1,2 миллиарда литров. — ИноТВ) воды, чтобы предотвратить его разрушение.

По словам чиновников, укрепление, которое поддерживало эту конструкцию, дало трещину на прошлой неделе. В случае коллапса она может накрыть окружающие районы 20-футовой стеной токсичной воды.

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Сейчас мы наблюдаем попытку предотвратить по-настоящему катастрофический сценарий развития событий и отреагировать на него в случае необходимости.

Инженеры выпускают из резервуара более 30 миллионов галлонов воды ежедневно в надежде избежать катастрофы. Этот вертолёт Национальной гвардии привёз дополнительную насосную установку, чтобы ускорить процесс откачки.

СТЕФАНИ РАМОС, корреспондент ABC News: Сколько времени, по вашим оценкам, займёт этот процесс?

ДЖЕЙКОБ ЗАУР: Мы думаем, 12 дней. Если нам поможет штат и все участники будут работать сообща над снижением давления, то можем управиться в более короткий срок.

Сегодня губернатор Рон Десантис оценил ситуацию с вертолёта. Власти подчёркивают, что выкачиваемая вода не является радиоактивной.

ВАННЕСА БО, председатель комитета округа Мэнати: Кроме того, не существует никакой угрозы для нашего основного источника питьевой воды — озера Мэнати.

Обнадёживающие новости. С нами на связи из Палметто, штат Флорида, Стефани Рамос. Стефани, похоже, к настоящему моменту заявления чиновников об этой ситуации звучат чуть более оптимистично?

СТЕФАНИ РАМОС: Они, действительно, настроены более оптимистично, Линдси. Первоначально власти опасались, что 800 миллионов галлонов сточной воды затопят окружающие районы. Теперь им приходится иметь дело с менее чем 400 миллионами.

И вот где начинается зона эвакуации. Власти всё ещё советуют жителям покинуть этот район. Линдси?

Стефани Рамос, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2021 года.