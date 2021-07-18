France 24: сильные проливные дожди, как в Германии, станут более частым явлением

Дожди с обильными осадками, которые в Германии, Бельгии и Франции привели к наводнениям, в будущем станут более частыми явлениями, рассказал в интервью France 24 французский метеоролог Фабио Д’Андреа. Учёный не стал однозначно указывать изменение климата в качестве причины таких ливней, однако подтвердил, что более сильное нагревание атмосферы способствует большему удержанию воды и, как следствие, большему количеству осадков.

АННЕТТ ЯНГ, ведущая France 24: Сейчас с нами на прямой линии Фабио Д‘Андреа, метеоролог из Национального центра научных исследований. Фабио, мы только услышали от нашего корреспондента в регионе, что для конкретно этой части Германии это были рекордные осадки. Могут ли они напрямую быть результатом изменений климата, как многие начинают утверждать?

ФАБИО Д‘АНДРЕА, метеоролог Национального центра научных исследований (CNRS): Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны провести работу, которая включает использование компьютера и компьютерных вычислений, чтобы рассчитать вероятность, с какой такие явления могли произойти без изменения климата. Это нужно сделать до того, как ответить на вопрос. Однако мы можем сказать, что ожидаем, что такие явления станут более частыми. Почему? Потому что сильнее нагретая атмосфера может содержать большее количество воды, так что, когда бы ни возникла метеорологическая ситуация, схожая с той, что мы наблюдали на этой неделе, — которую называют отсечённый циклон — количество пролившейся воды может быть выше. И на самом деле мы действительно прогнозируем, что будущий климат принесёт не столько большее количество дождей, сколько более сильные дожди. Понимаете, о чём я? Количество выпавшей в виде осадков воды остаётся более-менее таким же, но она проливается внезапно.

АННЕТТ ЯНГ: В настоящее время во многих странах Западной Европы установилось очень мокрое и прохладное лето. В чём причина именно таких погодных условий?

ФАБИО Д‘АНДРЕА: Это просто естественная изменчивость климата, погоды. Образовалось несколько этих отсечённых циклонов, которые пришли с континента. Кстати, тот же, что привёл к таким наводнениям в Германии, в начале недели был во Франции. А потом он, возможно, медленно двинется на юго-восток, через Италию и бывшую Югославию. У нас было несколько таких, и некоторые смогли проникнуть (на территорию Германии. — ИноТВ). В этом нет ничего необычного. Что необычно, так это количество осадков.

АННЕТТ ЯНГ: Фабио, что это означает для сельского хозяйства в таких странах, как Германия, Бельгия и Франция? Я имею в виду, сильные дожди имеют разрушительные последствия для фермеров, верно?

ФАБИО Д‘АНДРЕА: Совершенно верно. Ущерб, причинённый дождём, зависит не только от количества выпавших осадков, но и от почвы и благоустройства территории. Таким образом, различные регионы могут по-разному реагировать на такие вещи. Что касается сельского хозяйства, сильный дождь труднее проникает в землю, так что у вас есть вода, но вы не можете её использовать, и она течёт.

АННЕТТ ЯНГ: Фабио Д‘Андреа, большое спасибо.