Focus: смех в зоне наводнений говорит о неготовности Лашета стать канцлером Германии

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет смеялся за спиной у Штайнмайера, беседуя с коллегами, в то время как президент произносил речь на месте катастрофического наводнения в полуразрушенном Эрфтштадте. Как отмечает немецкий журнал Focus, ни такое поведение, ни форма, в которой Лашет принёс за него извинения, не соответствуют формату государственного лидера, и этот неверный шаг, вероятно, в итоге пойдёт на пользу его конкуренту в борьбе за пост канцлера Олафу Шольцу.

Это отталкивающая сцена, иначе и не скажешь: кандидат в канцлеры от союза ХДС/ХСС стоит в нескольких метрах за спиной президента Германии, в то время как тот находит верные слова по поводу катастрофического наводнения, находясь в частично разрушенном Эрфтштадте, — и смеётся.

Как пишет немецкий журнал Focus, над чем именно смеялся Армин Лашет, неизвестно, но это и неважно. Важно то, что внезапно ситуация обрела сходство с карнавалом в Кёльне, — не хватало только от смеха в подпитии хлопнуть себя по ляжкам.

Смеяться тут не над чем, и праздновать тоже нечего, продолжает корреспондент издания Ульрих Райтц. Повод есть только для скорби, и любые другие реакции тут неуместны. Дать это понять — задача человека на государственном посту. Но Армин Лашет в этот момент не проявил себя как такой человек. По мнению автора статьи, кандидат в канцлеры выглядел весельчаком или комической фигурой, которая при этом нелепым образом собирается въехать в ведомство канцлера после 26 сентября, причём в роли преемника Ангелы Меркель.

Возможно ли представить, чтобы нечто подобное когда-либо произошло с самой Меркель? Веселиться на фоне катастрофы, во время небольшой, но всё-таки государственной церемонии, которая автоматически подразумевается, когда президент страны прибывает не место трагедии для произнесения речи?

Как подчёркивает немецкий журналист, Меркель — государственный деятель уже на протяжении 16 лет. Быть государственным лидером означает придерживаться определённого стиля поведения, интуитивно понимать, как следует держаться на публике, особенно когда должен подать пример остальным, быть образцом и ориентиром для других. В таких ситуациях политические будни не имеют значения, а партийные разногласия отступают на второй план, потому что так должно быть: это часы скорби и представительности, государственные часы.

Однако для Лашета, очевидно, этот час таким не был, пишет Ульрих Райтц. По его версии, Лашет просто не того формата, чтобы быть государственным лидером. Впрочем, он очень быстро принёс извинения. Звучали они так: «Я благодарен президенту за визит. Мы принимаем очень близко к сердцу судьбы пострадавших, о которых мы слышали во многих разговорах. И я тем более сожалею о впечатлении, которое возникло из-за ситуации в ходе беседы. Это было неуместно, и я об этом сожалею».

Мы тоже очень сожалеем о том, что не только поведение, но и так называемые извинения Лашета оказались настолько неудачными, пишет корреспондент Focus. По его мнению, получилось, что политик не извинился за собственное поведение, а лишь выразил сожаление по поводу возникшего в результате впечатления, как будто виноват вовсе не он.

Такого рода «извинения» делают положение для кандидата в канцлеры ещё более жалким, уверен автор статьи. Также утверждается, будто Лашет не слышал, о чём говорил Штайнмайер. Но как такое может быть? Неужели можно было предположить, что президент Германии выступает с шутливой карнавальной речью?

К сожалению, на этом всё не закончилось, продолжает журналист. Немного позже с речью выступал уже сам Лашет, а Штайнмайер отошёл туда, где до этого стоял кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС. Внезапно президенту Германии изменила выдержка — он тоже рассмеялся. И это тоже совершенно неуместно и недостойно, подчёркивает издание. Не исключено, что этим неверным шагом Штайнмайер сам лишил себя шанса остаться на посту президента страны на второй срок.

Борьба за пост канцлера выдалась весьма странной, пишет Focus. Кандидат от зелёных уже едва ли выберется из выправления собственных жизненных ситуаций, её конкурент из ХДС/ХСС перепутал торжественное траурное мероприятие с увеселительным действом. Остаётся отметить, что до сих пор профессионально предвыборную кампанию ведёт только Олаф Шольц. Кандидат от СДПГ — опытный человек в этой политической «зоне поражения», которую представляет собой ведомство канцлера. Неверные шаги Анналены Баербок и Армина Лашета, вероятно, пойдут ему на пользу, заключает немецкий журнал.