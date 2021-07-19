Welt: в Германии предложили создать кризисные лагеря, как в холодную войну, — на будущее

Жители пострадавших от наводнения районов Германии жалуются, что их должным образом не предупредили о надвигающейся опасности, сообщает телеканал Welt. Никто не осознавал всей серьёзности угрозы, поэтому призывы к эвакуации зачастую игнорировались. Катастрофа показала, что страна должна лучше подготовиться к подобным ситуациям в будущем, а немецкий Красный крест даже предложил создать по всей Германии кризисные лагеря, как в холодную войну.

Когда потоки воды хлынули в деревни, накрывая их, для многих было уже слишком поздно. Уверенные в том, что смогут спасти своё имущество, они остались в своих домах — неверное решение с фатальными последствиями. Однако постепенно становится ясно: жители часто просто не осознавали опасность, которая над ними нависла.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Мы разочарованы предупреждениями, тем, что нам не сказали — послушайте, приближается по-настоящему большая и серьёзная волна.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Если бы мы об этом знали раньше, то, возможно, смогли бы немного лучше этому воспрепятствовать.

МУЖЧИНА: Что всё настолько серьёзно, мы даже не предполагали, и предварительно нас об этом никак не предупредили.

Хотя приложения Nina и Katwarn выдали предостережение, только каждый десятый гражданин Германии вообще установил их на своём мобильном телефоне. Классический сигнал тревоги через сирену местами отсутствовал, и даже там, где были слышны заявления полиции и пожарной службы, они были сформулированы скорее вяло. Об угрозе для жизни, по заверениям очевидцев, никто не предупреждал. Факт: даже тестирование систем оповещения в случае тревоги в прошлом году стал полным провалом. Неясно, были ли технические ошибки устранены с тех пор. Глава администрации округа Франк Рок не хочет оставлять резкую критику без ответа.

ФРАНК РОК, глава администрации округа Рейн-Эрфт: Говорить в кризисной ситуации, что нужно было раньше оповещать о ней? У нас ситуация, в которой граждане слишком рано вернулись в свои дома. Так что я думаю, после кризиса можно проанализировать, как можно было что-то изменить. Но сейчас мы ещё в том состоянии, когда борьба с кризисом продолжается.

Правда и то, что во многих местах предостережения попросту игнорировались. Несмотря на меры по эвакуации населения, жители отказывались покидать свои дома или делали это только после многократно повторённых призывов.

МУЖЧИНА: Люди говорят: я не хочу уходить за пару часов и оставлять всё имущество, чтобы потом столкнуться с ещё более значительным вызовом.

Уже сейчас ясно: в будущем Германия должна быть лучше подготовлена к таким катастрофам. Немецкий Красный крест вообще требует, как во времена холодной войны, построить кризисные лагеря по всей стране.

Дата выхода в эфир 17 июля 2021 года.