Heidelberg24: немецкая журналистка измазалась грязью, чтобы лучше выглядеть в кадре

По-видимому, чтобы выглядеть более аутентично, корреспондент RTL Сюзанна Олен перед включением из зоны наводнений в Бад-Мюнстерайфеле обмазала свою одежду илом, сообщает Heidelberg24.

В связи с этой скандальной ситуацией, в которой она нарочно испачкалась в грязи, канал RTL отстранил репортёра от работы. «Действия нашего репортёра явно противоречат основным принципам журналистики и нашим собственным стандартам. Поэтому мы прямо в понедельник, после того как об этом узнали, отстранили её от работы», — заявила в четверг официальный представитель телеканала.

Ранее об инциденте сообщили немецкий таблоид Bild и мюнхенский новостной портал Tz.de. Телеведущая Олен, которая также ведёт программу «Доброе утро, Германия», была представлена в репортаже RTL как женщина, которая деятельно помогала в работах по наведению порядка в Бад-Мюнстерайфеле после наводнения. В интернете появились видеозаписи, на которых Олен запечатлена втирающей ил в свою одежду. Канал RTL считает сделанные из какого-то дома кадры недостоверными, однако собирается внимательно рассмотреть соответствующие упрёки.

