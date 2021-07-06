«Смотреть больно»: CNN о скандале на Украине в связи подготовкой парадного марша женщин-курсантов на каблуках

На Украине разгорелся крупный скандал — в правительстве и законодательных органах страны возмутились в связи с тем, что курсанток-участниц военного парада в честь предстоящей 30-й годовщины независимости страны заставляют маршировать на высоких каблуках, передаёт CNN. Как отметил корреспондент канала Мэтью Чанс, на женщин, марширующих в такой обуви, больно даже смотреть — а сам этот случай хорошо показывает, что Украина в плане отношения к женскому полу отстаёт от других стран.

И снова здравствуйте! Женщин-военнослужащих на Украине готовят к бою — но кроме этого их заставили больше месяца тренироваться маршировать — вы только представьте — на высоких каблуках. Решение заставить курсанток маршировать на каблуках на параде в честь тридцатилетия независимости Украины от Советского Союза, которое будет отмечаться в следующем месяце, приняло украинское минобороны, и оно продолжает его отстаивать— даже несмотря на то, что несколько местных законотворцев этот шаг резко и гневно осудили.

А с нами снова на связи из Москвы — корреспондент CNN Мэтью Чанс. Мэтью, зачем, ну зачем же они такое творят?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: На это больно даже смотреть, правда?

Да!

МЭТЬЮ ЧАНС: Справедливости ради, отмечу, что всё это активно критиковали и внутри Украины — вопрос о том, почему такое творится, задавали даже в правительстве страны. В кабинете министров заявили, что заставлять женщин-военнослужащих маршировать на каблуках — это прежде всего неуместно. В ответ было сказано, что это никак не отражает их боеготовность. Напомню, Россия... прошу прощения, Украина ведёт войну с повстанцами на западе страны, которые пользуются поддержкой со стороны России, и в этом конфликте участвуют, если я правильно помню, 57 тысяч женщин-военнослужащих.

Говорилось и о проблемах, касающихся здоровья — ведь маршировка в такой обуви полезной точно не окажется. В общем, ситуация спровоцировала сильное негодование.

Минобороны страны поначалу пыталось отстаивать свою позицию, там заявляли, что в других армиях мира женщинам тоже выдают туфли на каблуках как элемент парадного обмундирования. На это замечали, что от них, как правило, не требуют в такой обуви маршировать. Поэтому теперь в минобороны обещают изучить вопрос и найти что-то поудобнее — то есть, похоже, там всё-таки пошли по этому вопросу на попятную.

Но видите ли, Лора — вся эта ситуация иллюстрирует, так скажем, более широкую проблему в плане того, как воспринимают женщин на Украине. Проблема эта, конечно, проявляет себя и по всему миру: мы уже слышали дискуссии о том, что уместно носить женщинам-военнослужащим и женщинам вообще, а что — нет, и высказывались разные мнения. Но для Украины этот случай — уже очередной виток таких дискуссий, в которых она, возможно, находится не совсем на том же этапе, что и другие страны мира.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.