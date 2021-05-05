Вести: украинок снова задержали за голую фотосессию за границей

Украинки снова попались на голой фотосессии, на этот раз в Турции. Как передают «Вести», обнажённые модели позировали на яхте, что сняли и опубликовали в сети очевидцы с соседнего корабля. Украинок задержали, допросили, однако потом отпустили.

Украинки снова попались на голой фотосессии в другой стране: на этот раз обнажённые модели позировали на яхте в Турции. Как пишут «Вести», это сняли и опубликовали в сети очевидцы с соседнего корабля.

Такое поведение в локдаун привлекло внимание СМИ, а потом и полиции. Как отмечает издание, украинок задержали, допросили, однако потом отпустили.

После этого одна из моделей поделилась лайфхаками для ню-фотосессии в мусульманских странах: нужно делать это скрытно и не отмечать геолокацию.

«Если вы хотите сделать обнажённые фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — рассказала одна из моделей.

Как напоминает издание, 5 апреля полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перформанса.