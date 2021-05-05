Вести: украинок снова задержали за голую фотосессию за границей

Украинки снова попались на голой фотосессии, на этот раз в Турции. Как передают «Вести», обнажённые модели позировали на яхте, что сняли и опубликовали в сети очевидцы с соседнего корабля. Украинок задержали, допросили, однако потом отпустили.
Украинки снова попались на голой фотосессии в другой стране: на этот раз обнажённые модели позировали на яхте в Турции. Как пишут «Вести», это сняли и опубликовали в сети очевидцы с соседнего корабля.
Такое поведение в локдаун привлекло внимание СМИ, а потом и полиции. Как отмечает издание, украинок задержали, допросили, однако потом отпустили.
После этого одна из моделей поделилась лайфхаками для ню-фотосессии в мусульманских странах: нужно делать это скрытно и не отмечать геолокацию.
«Если вы хотите сделать обнажённые фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — рассказала одна из моделей.
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