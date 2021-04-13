ГОРДОН Оригинал

ГОРДОН: из ОАЭ депортировали украинок, которые фотографировались обнажёнными в Дубае

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что власти ОАЭ депортировали 11 из 12 украинок, которые обнажёнными фотографировались на балконе отеля в Дубае. Как передаёт «ГОРДОН», дипломат добавил, что женщинам грозил штраф или тюремное заключение, однако благодаря усилиям консульства Украины они получили минимальное из возможных наказаний.
ГОРДОН: из ОАЭ депортировали украинок, которые фотографировались обнажёнными в Дубае
Reuters

Власти Объединённых Арабских Эмиратов депортировали 11 из 12 украинок, которые обнажёнными фотографировались на балконе отеля в Дубае. Как пишет «ГОРДОН», об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Вчера вечером власти ОАЭ депортировали 11 гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления», — сказал дипломат.
 
По его словам, всей группе запретили въезд в арабскую страну.
 
«Благодаря усилиям консульства Украины гражданки получили минимальное из возможных наказаний», — отметил Николенко.
 
Спикер МИД Украины подчеркнул, что женщинам грозил штраф или тюремное заключение на срок до шести месяцев.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ГОРДОН Украина Европа
теги
депортация ОАЭ Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров