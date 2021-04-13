ГОРДОН: из ОАЭ депортировали украинок, которые фотографировались обнажёнными в Дубае

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что власти ОАЭ депортировали 11 из 12 украинок, которые обнажёнными фотографировались на балконе отеля в Дубае. Как передаёт «ГОРДОН», дипломат добавил, что женщинам грозил штраф или тюремное заключение, однако благодаря усилиям консульства Украины они получили минимальное из возможных наказаний.
Власти Объединённых Арабских Эмиратов депортировали 11 из 12 украинок, которые обнажёнными фотографировались на балконе отеля в Дубае. Как пишет «ГОРДОН», об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Вчера вечером власти ОАЭ депортировали 11 гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления», — сказал дипломат.
По его словам, всей группе запретили въезд в арабскую страну.
«Благодаря усилиям консульства Украины гражданки получили минимальное из возможных наказаний», — отметил Николенко.
Спикер МИД Украины подчеркнул, что женщинам грозил штраф или тюремное заключение на срок до шести месяцев.
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