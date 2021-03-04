NoonPost: финансовые интересы для Франции и Германии важнее защиты прав человека

Берлин и Париж продвигают себя в качестве защитников прав человека в Европе и остальном мире, но в то же время они продают оружие ОАЭ — стране, обвиняемой в попрании данных прав. Как пишет египетское издание NoonPost, ОАЭ обвиняют в ведении войн и разжигании конфликтов во многих арабских странах, ввиду чего многие эксперты делают вывод о перевесе эмиратских денег над принципами западных держав, которые используются только для давления на неугодных игроков.

Франция и Германия по-прежнему не выполнили обещания, данные своим гражданам, и продолжают поддерживать ближневосточные войны, продавая оружие ОАЭ. Как пишет NoonPost, ОАЭ обвиняют в ведении войн и разжигании конфликтов во многих арабских странах, ввиду чего многие эксперты делают вывод о перевесе эмиратских денег над принципами западных держав, которые используются только для давления на неугодных игроков.

Как отмечает египетское издание, сделки ОАЭ с Францией и Германией были заключены во время выставок оборонного оружия NAVDEX и IDEX в столице Абу-Даби. Как сообщили вооружённые силы страны, они заключили контракты на покупку техники и услуг местных и международных компаний на сумму €1,3 млрд.

ОАЭ объявили о подписании контракта на сумму €14,8 млн с французской оборонной компанией и ещё одного контракта на сумму €9,1 млн с немецкой компанией Rheinmetall.

Как отмечает издание, Франция не вводила запрет на продажу оружия ОАЭ, но правительство сталкивается с серьёзной критикой по данному вопросу со стороны оппозиционных партий и гражданских организаций. Последние всяческим образом оказывают давление на французские власти, чтобы они запретили продажу оружия Эмиратам в качестве меры предосторожности из-за опасений его нежелательного применения.

Что касается Германии, то ранее она запретила продажу оружия этой арабской стране и призвала многие страны последовать её примеру и тем самым оказать давление на ОАЭ. Несмотря на это, французские и немецкие компании продолжали поставлять оружие армии ОАЭ, обвиняемой в убийствах мирных жителей Йемена и Ливии.

«Берлин и Париж продвигают себя в качестве защитников прав человека в Европе и остальном мире, продолжая критиковать другие страны за действия, нарушающие права человека. В то же время они продавали оружие стране, обвиняемой в попрании данных прав. Часто правозащитные организации критикуют Германию и Францию ​​за политику, связанную с поддержкой диктаторских режимов, и за их молчание о нарушениях прав человека в данных странах, особенно в ОАЭ. Причина этого молчания — экономические интересы, особенно сделки с оружием», — пишет автор материала.

По его мнению, обвинения и призывы со стороны правозащитных организаций не удержат Францию ​​или Германию от продолжения военного сотрудничества с эмиратскими властями, поскольку деньги оказываются важнее западных принципов. Отсюда следует, что Германия и Франция не готовы отказаться от оружейных сделок с ОАЭ, поскольку эти сделки приносят миллиарды долларов их экономике, даже если большая часть этого оружия направлена ​​на убийство мирных жителей и поддержку авторитарных режимов.