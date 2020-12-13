Le Monde: французские депутаты требуют от властей разобраться с превращением завода Total в Йемене в военную тюрьму

Около 50 депутатов парламента Франции направили правительству отрытое письмо с требованием прокомментировать информацию о размещении на территории французского газового завода военной базы и тюрьмы ОАЭ, сообщает Le Monde. Как передаёт издание, в частности, депутаты обеспокоены отсутствием критики в адрес Объединённых Арабских Эмиратов за их роль в йеменском конфликте со стороны французского союзника.

51 французский парламентарий обратился в открытом письме к министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану с вопросом о существовании военной базы и центра содержания под стражей армии Объединенных Арабских эмиратов на территории завода по производству СПГ под управлением французской компании Total в Йемене, сообщает Le Monde. Их запрос основывается на информации, опубликованной в ноябре газетой Le Monde о злоупотреблениях, творимых на территории объекта вооружёнными силами ОАЭ. По словам издания, деятельность завода, остановленная из-за войны еще в 2015 году, ранее обеспечивала до 45% налоговых поступлений в казну Йемена.



Уже в 2019 году официальный представитель саудовско-эмиратской коалиции, ведущей боевые действия в Йемене с 2015 года, подтвердил существование «камеры временного содержания под стражей» на территории завода. По свидетельству директора главной больницы провинции, в начале 2020 года эта камера всё ещё использовалась. Он утверждает, что принимал в своём лечебном учреждении бывших заключенные со следами пыток. Как напоминает издание, в 2019 году объект Total упоминался в докладах французских правозащитных организаций и в запросах депутатов Национальной Ассамблеи правительству.



«Мы обеспокоены тем, что завод в Балхафе, основным акционером которого является флагман нашей промышленности, используется для целей, противоречащих международному праву и конвенциям, регулирующим военное право», — пишут парламентарии в открытом письме. Как сообщает газета, ответов на запросы о комментариях к Министерству иностранных дел Франции и властям ОАЭ на момент публикации не последовало.

Как отмечается, к группе подписантов письма, состоящей преимущественно из представителей оппозиции, присоединился также координатор комиссии по обороне президентской партии "Вперёд, Республика" Фабьен Гуттефард, который также является председателем группы франко-йеменской дружбы в Национальной Ассамблее. Он сознательно присоединился к оппозиции в открытом письме, которое «поднимает полезные вопросы об этом газовом объекте, бывшем во времена своей работы важнейшим источником дохода для Йемена». «Было бы важно, чтобы наша дипломатия максимально надавила на Объединенные Арабские Эмираты, с целью разморозить эту тему».



Таким образом французские парламентарии солидаризировались с аргументами правительства Йемена, которое считает ОАЭ главным препятствием для повторного запуска газового объекта, отмечает газета. При этом, в действительности, без политического соглашения всех воюющих сторон о распределении газовых дивидендов безопасность завода попросту не гарантирована., подчёркивает Le Monde.



«Завод в Балхафе, он как несгораемый шкаф для всех игроков в Йемене. Пока все согласны не ударять по нему, поскольку никто не станет бить по кассе»», — пояснил в беседе с изданием источник, хорошо знакомый с ситуацией. "«Прежде чем отправить людей на площадку для повторного запуска, нужно быть уверенными, что Балхаф не станет мишенью и по заводу не выпустят ракеты»,— заявили, в свою очередь, представитель Total.



Помимо прочего, парламентарии ставят перед правительством важный политический вопрос о недостаточной критике, высказанной французским государством в отношении роли его союзника ОАЭ в этом конфликте. «Нам кажется не менее важным поставить вас в известность о дестабилизирующей роли, которую играет эта мощная Федерация, несмотря на её объявление в прошлом году о выводе своих войск из Йемена», — пишут парламентарии.

Как отмечает газета, Арабские Эмираты позиционируют себя как силу, обеспечивающую стабильность ближнего Востока, а также военную державу, ведущую борьбу с джихадистами и террористическими организациями в регионе. Однако их роль в «погружении в преисподнюю» Йемена в 2015 году, подталкивает к тому, чтобы поставить под сомнение этот образ, заключает газета.