Guardian: неспособность достичь мира в Йемене обойдётся мировому сообществу в сумму $29 млрд

Впервые после начавшейся пять лет назад интервенции Саудовской Аравии, в Йемене появились намёки на прекращение гражданской войны, пишет The Guardian со ссылкой на доклад неправительственной организации «Международного комитета спасения». Между тем, как отмечается в статье, в случае если соглашение между воюющими сторонами не будет выполняться, то следующие пять лет конфликта обойдутся международному сообществу в сумму $29 млрд.
Неудачная попытка воспользоваться представившимся сейчас редким шансом на мир в Йемене может обойтись международному сообществу в сумму $29 млрд, которые будут направлены в охваченную гражданской войной страну в виде гуманитарной помощи, пишет The Guardian со ссылкой на доклад Международного комитета спасения.
По данным этой неправительственной организации, подобный сценарий будет наблюдаться в стране в том случае, если текущий гражданский конфликт затянется ещё на пять лет.
Кроме того, Йемен, скорее всего, в течение ближайших 20 лет не сможет вернуться к докризисному уровню голода в стране.
Все эти предупреждения отчасти адресованы Саудовской Аравии и Объединённым Арабским Эмиратам, которые возглавляют борьбу против повстанцев-хуситов, а также финансируют львиную долю гуманитарной помощи, направляемой главным образом таким агентствам ООН, как Всемирная продовольственная программа.
Дэвид Милибэнд, глава Международного комитета спасения и бывший министр иностранных дел Великобритании, заявил: «Сегодняшние мрачные прогнозы — это представление о колоссальных издержках эпохи безнаказанности: там, где войны ведутся с полным пренебрежением жизнью мирных граждан и игнорируются дипломатами, которые отвечают за прекращение насилия и за привлечение к ответственности виновных в нарушении международного права. Более того, война в Йемене затягивается из-за активного военного и дипломатического прикрытия со стороны США, Великобритании и прочих западных держав».
Между тем, как отмечает Милибэнд, есть и хорошая новость: благодаря мощным усилиям со стороны гуманитарных организаций, стран-доноров и гуманитарных работников удалось несколько сократить пугающий уровень детского недоедания в Йемене.
«Плохая новость состоит в том, что при таком темпе потребуется ещё 20 лет только на то, чтобы вернуться к довоенному уровню голода среди детей», — отметил бывший глава МИД Великобритании.
В докладе Международного комитета спасения указывается, что сейчас впервые со времён интервенции Саудовской Аравии в Йемен существуют намёки на прогресс в дипломатической сфере. Однако в документе также звучит предупреждение о том, что соглашение, заключённое в прошлом месяце на юге Йемена при посредничестве Саудовской Аравии, очень хрупкое, поскольку повстанцы-хуситы, по всей видимости, игнорируют ключевые элементы этого перемирия, сообщает The Guardian.
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