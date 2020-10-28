BI: Трамп собирался закончить «бесконечные войны», но санкционировал рекордное число ударов по Йемену

Несмотря на то что президент Дональд Трамп выступал против «бесконечных войн», в первые годы его пребывания у власти США осуществили больше атак против террористов в Йемене, чем за время всех бывших лидеров, вместе взятых, пишет Business Insider. Тем не менее значительное число нападений в первые годы президентства Трампа и пандемия способствовали рекордно низким показателям активности США на основных театрах военных действий в настоящий момент.

Практически сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп санкционировал операцию против йеменского крыла «Аль-Каиды»*, на которую так и не смогла решиться администрация его предшественника Барака Обамы. Тем не менее, как отмечает Business Insider, в ходе рейда погиб не только американский военнослужащий, но и мирные жители Йемена.

После инаугурации Трампа в 2017 году Вашингтон признал, что несёт ответственность за гибель по крайней мере 63 мирных жителей. Однако, согласно отчёту независимой мониторинговой группы Airwars, число погибших в Йемене может быть занижено и реальная цифра может достигать 154 человек. При этом хотя рейды на местах по приказу президента составляют всего около 3% всех действий США в республике, на подобные атаки приходится приблизительно 40% всех жертв среди гражданского населения.

Трамп не первый глава Белого дома, поддержавший войну с терроризмом в Йемене. Так, во время пребывания у власти Обамы в ходе американских операций в стране погибли 35 женщин и детей. Тем не менее данные Airwars и британского Бюро журналистских расследований указывают на то, что при нынешнем президенте количество ударов заметно возросло.

В частности, в 2017 году США признали, что совершили 133 атаки в Йемене, подавляющее большинство из них авианалёты, по сравнению со 150 подтверждёнными ударами с 2002 года по 2017-й.

Тем не менее с тех пор число американских операций в стране сократилось до почти 40 в 2019-м и менее чем 20 в этом году. Однако Business Insider призывает, не питать иллюзий относительно того, что Трамп мог наконец перейти от слов к действию и перестать лишь говорить о попытках закончить «бесконечные войны», но и начать действовать в этом направлении.

Глава Airwars Крис Вудс назвал действия Трампа «парадоксальными». Так, число авиаударов США достигло рекордно низких показателей за последние годы на основных театрах военных действий, включая Афганистан, Ирак и Сирию. Тем не менее в первые годы после инаугурации Трампа «мы наблюдали рекордное количество как авиаударов, так и сообщений об ущербе, нанесённом гражданскому населению» за рубежом.

По словам Вудса, с точки зрения американских спецслужб рекордное количество совершённых авиаударов снизило потребность в атаках сейчас. Более того, ещё одной причиной меньшей военной активности США в Йемене Вуд называет пандемию.

В то же время администрация нынешнего главы Белого дома менее прозрачна в вопросе числа ударов за рубежом и их последствий. Так, в ответ на критику в свой адрес всего за несколько часов до инаугурации Трампа администрация Обамы обнародовала доклад с подробным описанием количества авиаударов США за рубежом и ущерба, который они нанесли мирному населению. Однако с тех пор не был опубликован ни один подобный доклад.

При этом Business Insider отмечает, что кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал прекратить поддерживать Саудовскую Аравию в её войне в Йемене, в результате которой ежегодно гибнут тысячи мирных жителей.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

