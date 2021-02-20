Guardian: ООН призвала ОАЭ представить доказательства, что принцесса Латифа жива

После публикации в СМИ «тревожных видео», в которых дочь правителя Дубая Латифа бинт Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум утверждает, что её держат в неволе после неудавшегося побега в 2018 году, ООН запросил у Абу-Даби пояснений, пишет The Guardian. Как заявила верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет, организация потребовала предоставить ей доказательства, что принцесса жива.

ООН потребовала, чтобы Объединённые Арабские Эмираты представили доказательства, что принцесса Латифа бинт Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, дочь правителя Дубая, ещё жива, сообщает The Guardian. Ранее Латифа передала СМИ втайне записанные видео, в которых она утверждает, что её держат в неволе после неудачной попытки побега в 2018 году.

В пятницу 19 февраля верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подчеркнула, что организация «уже выражала свою обеспокоенность по поводу ситуации в свете тревожных видео, появившихся на этой неделе». По словам комиссара, ООН запросила у Абу-Даби более подробную информацию и пояснения, а также доказательства, что принцесса по-прежнему жива.

Как напоминает газета, опасения за судьбу Латифы Аль Мактум появились после того, как несколько новостных ресурсов опубликовали новые видео с принцессой. Она утверждает, что тайно записала эти ролики в ванной виллы, «превращённой в её тюрьму».

Посольство ОАЭ в Лондоне заявило, что «репортажи СМИ не отражают реальную ситуацию», и заверило, что Латифе доме обеспечен лучший уход медиков и поддержка семьи. «Её состояние продолжает улучшаться, и мы надеемся, что она в своё время вернётся к общественной жизни», — цитирует The Guardian заявление дипведомства.

Принцесса настаивает, что её держат в неволе после попытки побега три года назад. Тогда Латифа сумела через соседний Оман выйти в международные воды и добраться до Индии, однако в ходе совместной операции сил ОАЭ и Индии, на которую дал разрешение сам отец девушки шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, беглянку поймали.

В своих видеообращениях принцесса рассказала, что на вилле, где её держат взаперти, закрыты все окна и постоянно дежурит полиция. Латифе, по её собственным словам, даже не разрешается выйти подышать свежим воздухом. «Я записываю это видео в ванной, потому что это единственная комната с дверью, которую я могу закрыть. Я пленница. Я несвободна. Меня заперли в этой тюрьме. Моя жизнь находится не в моих руках», — рассказала принцесса в одном из своих роликов. Как утверждают её друзья, Латифа шесть месяцев не выходила на связь.

Шейх Мохаммед говорит, что его дочь находится под опекой любящей семьи. При этом, как обращает внимание The Guardian, она уже вторая из его детей, кто пытается сбежать. Младшая жена шейха принцесса Хайя также покинула Дубай из опасений за свою жизнь.

После публикации видео Латифы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность относительно положения принцессы. А министр иностранных дел страны Доминик Рааб отметил, что хотел бы видеть признаки того, что Латифа «жива и здорова».