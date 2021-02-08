Hill: США задумались о возвращении в Совет ООН по правам человека

По сведениям информированных источников, Вашингтон планирует вновь присоединиться к Совету ООН по правам человека, пишет The Hill. Эта инициатива, пока неподтверждённая официально, станет новым шагом администрации Джо Байдена, направленным на то, чтобы обратить вспять «изоляционистский курс» Дональда Трампа, считает издание.

США планируют вновь присоединиться к Совету ООН по правам человека после того, как президент Дональд Трамп покинул организацию в 2018 году. По словам знакомых с вопросом чиновников, госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный американский дипломат в Женеве объявят о решении страны вернуться в состав организации без права голоса в этом году, чтобы стать её полноправным членом в следующем, передаёт The Hill.

Издание отмечает, что пока эта информация не получила официального подтверждения. Белый дом отказался от комментариев, а Госдепартамент не ответил на запрос журналистов.

Тем не менее, если это решение будет принято, то станет новым шагом администрации Джо Байдена, направленным на то, чтобы обратить вспять политику Трампа. В результате его «изоляционистской повестки» США вышли из ряда международных групп, отмечает The Hill.

Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека почти три года назад. Он заявил, что организация чересчур критикует Израиль, включает слишком много стран, обвиняемых в нарушениях прав человека, и не проводит запрашиваемых Вашингтоном реформ и изменений.

Представители администрации Байдена уверяют, что они по-прежнему желают реформировать совет. Вместе с тем они считают, что организация может стать «важным форумом для тех, кто борется с тиранией и несправедливостью во всём мире». По словам чиновников, США намерены претендовать на одно из трёх мест полноправных членов, которые сейчас занимают Австрия, Дания и Италия.

США при Трампе «дистанцировались» от международных дел, выйдя из Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном, ВОЗ, ЮНЕСКО и ряда других организаций. С тех пор Байден вернул США в Парижское соглашение и ВОЗ.

Никки Хейли во время своей работы постпредом США при ООН призывала совет провести реформы. В прошлом месяце она заявила, что если Байден вернёт страну в организацию, то «это будет открыто противоречить борьбе Америки за права человека», напоминает The Hill.