NBC: США подверглись в ООН критике за нарушение прав человека

Различные страны, среди которых Россия, Китай, Франция и Великобритания, подвергли США критике за нарушения прав человека, сообщает NBC. В частности, в ходе обсуждений, проводившихся в рамках Совета ООН по правам человека, представители различных государств упомянули, например, о применении в Соединённых Штатах смертной казни, о полицейском насилии в отношении афроамериканцев и о разлучении детей-мигрантов с их семьями.

Крупные державы, в том числе союзники США, раскритиковали Вашингтон за нарушение прав человека, сообщает NBC со ссылкой на информационное агентство. Произошло это в рамках Универсального периодического обзора, организованного Советом ООН по правам человека.



В частности, в ходе обсуждения представители различных стран упомянули о применении в США смертной казни, о полицейском насилии в отношении афроамериканцев и о разлучении детей-мигрантов с их семьями.



Первый с мая 2015 года разбор ситуации в Соединённых Штатах, по словам активистов, стал обвинительным заключением для политики, проводимой администрацией Дональда Трампа. Правозащитники теперь призывают избранного президента Джо Байдена провести необходимые реформы.



На заседании, длившемся полдня, десятки делегаций выступили, чтобы выразить озабоченность по поводу положения дел в США и дать свои рекомендации.



«Мы наблюдали сегодня, как многие страны осудили ситуацию с правами человека в Соединённых Штатах, и в этом не было ничего удивительного, — заявил Джамиль Даквар, директор программы по правам человека из Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). — Мы слышали, как страна за страной призывали и побуждали Соединённые Штаты принять серьёзные меры по борьбе со структурным расизмом и насилием со стороны полиции».



Администрация Трампа, которая покинула Совет по правам человека в июне 2018 года, обвинив его в антиизраильской предвзятости, встала на защиту политики США.



«Наше участие в этом процессе демонстрирует приверженность нашей страны правам человека», — заявил в ходе обсуждения помощник американского госсекретаря Роберт Дестро.



Китай и Россия призвали Соединённые Штаты искоренить расизм и насилие со стороны полиции, а Куба и Венесуэла заявили, что американские власти должны обеспечить людям равный доступ к медицинскому обслуживанию во время пандемии COVID-19.



Франция призвала власти США остановить практику смертных казней на федеральном уровне, закрыть тюрьму Гуантанамо и гарантировать женщинам и девушкам права в области репродуктивного здоровья. Великобритания, в свою очередь, призвала «обеспечить доступ к всеобъемлющим услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья».



Джошуа Купер из Американской сети по вопросам прав человека заявил, что более десятка стран выразили озабоченность позицией США в отношении планирования семьи, в частности абортов.



«Соединённые Штаты ясно дали понять, что не рассматривают аборт как право человека», — сказала Денис Лабертью из Women LEAD Network.