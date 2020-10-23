ABC News: дети остались без родителей — скандальная миграционная политика Трампа под огнем критики
Сегодня вечером был обнародован тревожный доклад о том, как политика «нулевой терпимости» администрации Трампа разлучает детей с их родителями. Согласно докладу, родителей 545 детей не могут найти. О том, как на это реагирует Белый дом, расскажет наш главный корреспондент по внутренним делам Том Йамас.
Администрация Трампа сегодня вновь попала под шквал критики в связи со своей скандальной политикой по разделению семей мигрантов. Поразительные обвинения в адрес администрации озвучил Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС), где заявили, что не могут отыскать родителей 545 детей-мигрантов, которых забрали из семей на границе до июля 2018 года.
ЛИ ГЕЛЕРНТ, АСЗГС: Мы по-прежнему разыскиваем многие сотни семей, в которых родители были депортированы без детей.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сегодня обвинения опровергло. Согласно официальному заявлению ведомства, его сотрудники пытались добиться воссоединения многих семей, однако, цитирую, «есть простой факт: после того как с родителями выходили на связь, чтобы воссоединить их с детьми, многие из них отказались».
БРАЙАН МОРГЕНСТЕРН, заместитель пресс-секретаря Белого дома: Это очень печально, и администрация хочет, чтобы семьи воссоединились, однако во многих подобных случаях семьи по разным причинам просто не приняли детей обратно.
В администрации Трампа заявили, что подобная политика применялась в качестве фактора сдерживания для незаконного пересечения границы, однако из-за жёсткой реакции со стороны общества в конечном счёте её отменили.
АСЗГС, который пытается отыскать семьи, ранее подал иск от имени родителей, разлучённых с детьми. А сегодня в организации оспорили пояснения МВБ вот так, цитирую: «Мы этих 545 родителей даже не отыскали, поэтому ни мы, ни тем более чиновники администрации не могут знать наверняка, хотят они воссоединения с детьми или нет».
Дополнительно работу правозащитников осложняет пандемия.
ЛИ ГЕЛЕРНТ: Сейчас работа по поиску людей была в целом свёрнута из-за коронавируса, так что со многими сотнями семей мы до сих пор так и не связались.
ТОМ ЙАМАС, главный корреспондент ABC News по внутренним делам: А кроме того, Дэвид, как вы уже узнали из нашего репортажа, одним из наиболее сложных аспектов этого дела выступает тот факт, что многих родителей уже депортировали. Как нам поведали в АСЗГС, до начала пандемии они работали с партнёрскими НКО в Мексике и Центральной Америке, в отдельных случаях разыскивая этих родителей путём буквального поквартирного обхода.
С нами был Том Йамас, который уже давно следит за развитием событий. Спасибо вам, Том.
Дата выхода в эфир 21 октября 2020 года.
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