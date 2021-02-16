Euronews: военные вывели на улицы Мьянмы танки и бронетехнику для подавления протестов

В Мьянме продолжаются массовые протесты против произошедшего там 1 февраля военного переворота. Для разгона протестующих на улицы крупных городов были введены танки и бронемашины, передаёт Euronews. Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс предупредил военных, что они понесут ответственность за все допущенные в стране нарушения.
В Мьянме, где продолжаются массовые протесты против военного переворота, на улицы крупных городов для разгона манифестантов были введены танки и бронемашины. Сообщается о стычках между протестующими и военными. Демонстранты требуют вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.
«Выглядит так, будто генералы объявили войну своему народу: ночные рейды, задержания, всё больше лишений прав, очередное отключение интернета, военные колонны в населённых пунктах. Это говорит об отчаянии. Но внимание, генералы: вы понесёте
ответственность», — написал в Twitter спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.
Как сообщил адвокат государственного советника Аун Сан Су Чжи, которая была задержана военными, она останется под стражей до слушаний в суде 17 февраля, а не до сегодняшнего дня, как ожидалось.
Кампания гражданского неповиновения в Мьянме расширяется. К ней присоединяются медики, преподаватели, госслужащие и сотрудники частных предприятий, которые прекращают работу в знак протеста против захвата власти военными.
Первого февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это «масштабными фальсификациями» на ноябрьских выборах.
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