Euronews: военные вывели на улицы Мьянмы танки и бронетехнику для подавления протестов

14:50 В Волгограде произошёл пожар в торговых павильонах В МЧС России заявили, что в Волгограде произошёл пожар в торговых павильонах, площадь возгорания уже достигла 2 тыс. кв. м.

14:45 Эксперт прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при российском правительстве Константин Ордов прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.

14:42 На Украине подали документы на регистрацию вакцины AstraZeneca Документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca были поданы в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

14:40 «Амур» обыграл «Автомобилист» в овертайме матча КХЛ Хабаровский «Амур» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

14:39 Фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в прокат в апреле Военный фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в широкий прокат 29 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании МТС Медиа.

14:33 В Киеве прокомментировали вынужденный импорт электроэнергии из России Украина против того, чтобы Россия и Белоруссия поставляли ей электроэнергию, однако текущей зимой Киев был вынужден принимать эти поставки из-за дефицита электроэнергии в стране, заявил глава украинского Минэнерго Юрий Витренко. Он добавил, что в будущем страна планирует отказаться от такой практики и присоединиться к европейской системе.

14:31 Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности НКО-иноагентов Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.

14:30 Роспотребнадзор назвал условия допуска иностранных студентов в вузы Иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, могут быть допущены к очным занятиям после получения двух отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР, сообщили в Роспотребнадзоре.

14:30 Бабиков и Латыпов пропустят индивидуальную гонку на ЧМ в Поклюке Российские биатлонисты Антон Бабиков и Эдуард Латыпов не примут участия в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

14:18 В ФРГ заявили о заинтересованности ЕС в диалоге с Россией Европейский союз и Германия стратегически заинтересованы в диалоге с Россией, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

14:17 Эксперт дала рекомендации по возвращению сотрудников c удалёнки в офис Карьерный коуч, специалист по развитию бизнеса Наталья Болмазова дала рекомендации по возвращению сотрудников c удалёнки в офис.

14:16 В Севастополе прокомментировали ситуацию с коронавирусом За сутки в Севастополе зарегистрировали 78 случаев коронавируса, заявили в пресс-службе городского правительства.

14:10 Клубы РПЛ проголосовали за смягчение санитарного регламента Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за смягчение санитарного регламента.

14:08 Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 марта Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

14:08 Эксперт оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

14:07 Соломин рассказал о своём самочувствии Художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин рассказал о своём самочувствии.

14:05 В Москве рассказали о ходе уборки снега после мощного снегопада Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, как продвигается работа по уборке снега, который скопился в городе в результате мощного снегопада.

14:02 Медведев выступил за упрощённый порядок привлечения мигрантов в Россию Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости проработать упрощённый порядок привлечения трудовых мигрантов в страну на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

14:00 Матч «Краснодара» в Лиге Европы с загребским «Динамо» обслужат польские арбитры Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал имена арбитров первой встречи 1/16 финала Лиги Европы между футбольным клубом «Краснодар» и загребским «Динамо».

14:00 В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской В Новосибирске водитель Toyota сбил женщину с коляской.

13:57 Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 270 тысяч В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1134 и достигло 270 921.

13:56 Главный терапевт Минздрава оценила эпидемиологическую ситуацию в России Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина оценила эпидемиологическую ситуацию в России.

13:56 Главный терапевт Минздрава оценила пищевые пристрастия россиян Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина оценила пищевые пристрастия россиян.

13:54 Путин может вернуться к очной работе через несколько месяцев Очный формат мероприятий с участием российского лидера Владимира Путина может быть восстановлен в течение нескольких месяцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

13:53 В Петербурге обследовали на COVID-19 более 12,6 тысячи человек за сутки В Санкт-Петербурге обследовали на COVID-19 более 12,6 тыс. человек за сутки.

13:52 Собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при черепно-мозговой травме На общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) было одобрено введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму.

13:51 В ФРГ считают неверным постоянно ставить вопросы по «Северному потоку — 2» Министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».

13:50 В Кировской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 За сутки в Кировской области зарегистрировали 132 случая COVID-19.

13:41 В Кремле оценили ситуацию с продлением программы льготной ипотеки Решение о продлении программы льготной ипотеки в России пока не принято, правительству поручено оценить возможность и целесообразность дальнейшей реализации данной меры, уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

13:38 Генпрокурор России встретился с представителем Совета Европы по правам человека Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу с гендиректором Генерального директората по правам человека и верховенству права секретариата Совета Европы Христосом Якумополосом.

13:29 МИД: Россия и США не ведут переговоры об обмене Уилана Россия и США не ведут переговоры о возможном обмене осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

13:29 Стали известны сроки проведения чемпионата России по самбо 2021 года С 27 февраля по 1 марта в Оренбурге пройдёт чемпионат России по самбо.

13:22 Умерла актриса Лариса Кичанова Заслуженная артистка России актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни.

13:21 Путин встретится с руководством думских фракций 17 февраля Президент России Владимир Путин в среду, 17 февраля, встретится с руководством думских фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

13:15 Минздрав Украины заявил о попытке срыва старта кампании по вакцинации Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о попытке сорвать в стране кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

13:15 Созин о трансферах Бохинена и Рондона в ЦСКА: для победы в РПЛ они не годятся Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о трансферах полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона в московский ЦСКА.

13:11 Посол Сербии рассказал о желающих привиться «Спутником V» сербах Посол Сербии в России Мирослав Лазански заявил, что около 85% от числа всех выразивших желание привиться от коронавируса сербов заявили, что хотели бы вакцинироваться российским «Спутником V».

13:09 Серена Уильямс в 40-й раз сыграет в полуфинале турниров Большого шлема Американская теннисистка Серена Уильямс в 40-й раз за карьеру сыграет в полуфинале турниров Большого шлема.

13:08 Песков: о встрече Путина и Байдена пока речи не идёт Разговоры о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не ведутся, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

13:00 Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в полуфинал Australian Open Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над румынкой Симоной Халеп в матче 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

13:00 В Новой Москве потушили пожар, вызвавший взрыв двух резервуаров с топливом Пожарные потушили возгорание в бытовке рядом с газовой заправкой в Новой Москве, где взорвались два резервуара с топливом.

13:00 Газзаев о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: отличная популяризация спорта в Осетии Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над Григором Димитровым из Болгарии в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

12:59 В Кремле отметили маниакальную настойчивость Запада в деле санкций США и Евросоюз ведут разговоры о санкциях против России с маниакальной настойчивостью, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

12:51 В Республике Того высказали заинтересованность в регистрации «Спутника V» Глава МИД Республики Того Робер Дюссей заявил, что его страна заинтересована в сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

12:48 Призёр ОИ-1996 обвиняется в торговле наркотиками Австралийскому пловцу Скотту Миллеру предъявлено обвинение в торговле наркотиками.

12:48 Того может рассмотреть приобретение российской военной техники В Того готовы рассмотреть вопрос о приобретении российской военной техники, заявил тоголезский министр иностранных дел Робер Дюссэ.

12:45 Селиваненко о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: остаётся только восхищаться игрой Аслана Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над Григором Димитровым из Болгарии в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

12:40 В Москве выделили дополнительные деньги для борющихся с COVID-19 медиков Власти Москвы выделили 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским сотрудникам коронавирусных стационаров.

12:36 Песков заверил, что парад Победы в 2021 году состоится В 2021 году в России состоится парад Победы — это однозначно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.