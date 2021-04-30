Безденежье толкнуло: «Вести» выяснили, почему украинские рокеры собрались на фестиваль в Россию

Одна из старейших украинских рок-групп Green Grey собирается выступить на фестивале в России, что вызвало шквал критики в адрес музыкантов. Однако, как пишут «Вести», среди привычных комментариев из серии «очередные голуби мира» и «деньги не пахнут» начала проскальзывать ещё одна мысль: растеряв свою аудиторию на Украине музыкантам ничего не остаётся, как ехать в Россию, где есть и инфраструктура для артистов, и деньги.

В украинском шоу-бизнесе назревает новая «зрада» связанная с одной из старейших рок-групп Украины — Green Grey. Стало известно, что украинский музыкальный коллектив выступит во второй половине июня на фестивале «Дикая мята», который проводится в Тульской области России. Как пишут «Вести», в социальных сетях в адрес музыкантов прозвучали привычные месседжи из серии «очередные голуби мира» и «деньги не пахнут», однако, прозвучал ещё один, вполне логичный комментарий: растеряв свою аудиторию на Украине им ничего не остаётся, как ехать в Россию.

Как продолжает издание, действительно, с фанами на Украине у группы проблемы. Сольные выступления Green Grey давно перекочевали из дворцов спорта в клубы на тысячу максимум мест. Когда в 2019 году гитарист Андрей Яценко праздновал в клубе Atlas свое пятидесятилетие и пригласил на свой юбилейный концерт звезд украинской рок-сцены — от Олега Скрипки, до группы «Скрябин», клуб даже не был забит.

Поэтому выходит, что Россия для Green Grey, в каком-то роде, спасительный вариант. Даже до 2014 года Green Grey не сильно баловал украинцев своими сольниками, лишь иногда выступая на фестивалях в качестве одного из хедлайнеров. Зато стоило им появиться в 2002 году с концертом в Москве, как за считанные дни разметались билеты на клубные выступления.

На популярность, а следовательно и доходы, плохо сказывается и отсутствие новых хитов уровня «Под дождём» и «Эмигрант».

«Не думаю, что там они популярнее, чем на Украине. Просто в России лучше развита концертная инфраструктура. Там гораздо больше залов разного формата в которых найдётся место любому артисту. А у нас вместо того, чтобы ругаться и разваливать шоу-бизнес, лучше объединяться и создавать его вместе. В том числе, строить новые концертные залы», — говорит композитор и продюсер Вадим Лисица.

Выступления украинцев в России по-прежнему остается личным выбором каждого. Этот вопрос до сих пор не урегулирован на законодательном уровне. Тем ни менее артистов, которые продолжают гастролировать там украинские активисты продолжают «распинать» в своих комментариях, а иногда и срывать концерты, как это было с выступлениями в Одессе Лободы и Лорак.

«Я считаю, что это двойные стандарты. На Украине Дизель произносит патриотические лозунги, а потом едет выступать в Россию. В свете последних военно-политических событий, которые происходили на границе Украины и России, а так же отношению российских политиков к нашей стране, здравый смысл подсказывает, что нужно воздержаться от гастролей до тех пор, пока не поменяется политика России по отношению к Украине. А если не поменяется, остановить какое-либо сотрудничество. Но это личный выбор каждого и запрещать это нельзя», — говорит Вадим Лисица.

Один из самых активных публичных критиков украинских артистов выступающих в России, поэт и композитор Александр Ягольник считает, что этот вопрос всё равно нужно отрегулировать.

«Очень жаль, что у Вячеслава Кириленко так и не хватило в свое время политической воли внести на рассмотрение Верховной рады свой законопроект согласно которому гонорары украинских артистов выступающих в России облагались бы повышенным налогом и эти деньги шли на нужды нашей армии. А что касается большей популярности отдельных наших артистов там, нежели здесь, то это зависит от их личных действий напрямую. Green Grey сами вбили в неё первый гвоздь, когда выпустили совместную песню и клип «Бабосы Боссам» с Григорием Лепсом ещё в 2015 году. Теперь, своим участием в российском фестивале они вбили второй гвоздь», — говорит Ягольник.

Он считает, поскольку выступать украинским артистам в России не запрещено, то активная критика в СМИ и соцсетях остается единственным средством хоть как-то регулировать этот вопрос.

«Если бы не гражданская активность в нашей стране, то неизвестно, чей бы сейчас флаг развивался над Верховной радой», — считает артист.

Тем что Green Grey выступят в России также удивился лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин.

«Мне не нравится тот факт, что они выступят в России. Возможно, приняли решение не подумав. Я не хочу их критиковать, потому что это мои друзья и это их выбор. Нужно ли запрещать гастроли украинских артистов в России на законодательном уровне, я не знаю. В любом случае нужно сесть и основательно это обдумать», — говорит музыкант.