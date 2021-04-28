WP: «наконец-то свободен» — россиянин обрадовался исключению из китайского шоу, в котором случайно стал звездой

Накануне Владислав Иванов получил долгожданную возможность покинуть китайское музыкальное телешоу Chuang 2021, в котором он участвовал на протяжении нескольких месяцев. Внезапный успех среди зрителей и угроза крупного штрафа за досрочный уход вынуждали 27-летнего россиянина оставаться в проекте на протяжении нескольких месяцев, пишет The Washington Post.

Владислав Иванов никогда не искал славы. Более того, он даже не прошёл формальное прослушивание для участия в китайском музыкальном реалити-шоу, цель которого — создать новый бойз-бэнд INTO1. Но, попав в передачу, 27-летний россиянин стал «случайной поп-сенсацией». Вероятно, отчасти против собственной воли, пишет The Washington Post.

Проект Produce Camp 2021, также известный как Chuang, отражает массовый рост популярности китайских бойз-бэндов, что стало своего рода ответом на корейскую поп-музыку. По некоторым данным, в этом году шоу вышло в лидеры среди транслируемых в стране телепередач.

В прошлых сезонах программы основными исполнителями были китайцы. Но в этом году Chuang собрал 90 претендентов из разных стран мира, включая Таиланд, Украину и США, чтобы сформировать мужскую группу из 11 человек, поясняет издание.

«Я надеюсь, что судьи меня не поддержат, — говорил Иванов, выступавший в шоу под сценическим псевдонимом Лелуш, во время одного из недавних выпусков, умоляя зрителей проголосовать против него. — В то время как другие хотят получить пятёрку, я хочу получить двойку, поскольку для меня это означает свободу».

И вот, после появления в десяти еженедельных эпизодах с середины февраля — не говоря уже о нескольких видеоблогах, дополнительном игровом шоу и круглосуточных передачах по кабельному каналу, — Иванов всё же достиг своей цели. В прошлые выходные он не получил достаточно голосов, чтобы остаться в проекте, отмечает The Washington Post.

«Спасибо всем вам за вашу поддержку. Я наконец-то ухожу», — написал Лелуш своим 1,5 млн подписчиков в китайской социальной сети Weibo.

Ранее Иванов рассказывал, что он пришёл на съёмочную площадку Produce Camp 2021, чтобы помочь с переводом двум японским приятелям, которые участвовали в конкурсе. Но когда россиянина приняли за претендента, руководитель шоу уговорил его присоединиться, утверждает издание.

По словам мужчины, продюсер заметил, что он свободно говорит на мандаринском наречии китайского и выглядит привлекательно. Поэтому ему сделали предложение «попробовать новый образ жизни», которое он принял. «Ежедневные пение и танцы очень сильно меня изматывают, и теперь я начинаю сожалеть о своём решении», — говорил Иванов в одном из закулисных интервью.

Он надеялся, что его исключат в первом же туре. Но его образ одинокого волка и чёрный юмор — временами он шутил о самоубийстве или сбегал из студии — сделали его неожиданной сенсацией в интернете. Фан-база Лелуша оплатила рекламные щиты с его изображением в десятке китайских городов и обеспечила ему первое место в рейтинге.

«По правилам шоу я сегодня выиграл. Но для меня это очередное поражение, — сказал он во время второго тура. — Я не хочу быть в группе. Я мечтаю заниматься дизайном, наслаждаться свободой и быть моделью».

В течение нескольких месяцев конкурсантов круглосуточно снимали на камеры, когда они репетировали танцевальные номера и песни. На время участия в шоу у них конфисковали телефоны, и любому, кто хотел уйти раньше, грозили высокие штрафы за нарушение условий контракта, обращает внимание The Washington Post.

Несмотря на «намеренно скучное» исполнение русской рэп-песни, популярность Иванова, к его большому разочарованию, только пошла вверх. Призыв в начале этого месяца к фанатам прекратить голосовать за него собрал 55 млн просмотров, став вторым самым востребованным видеоинтервью в истории шоу.

«Я стою здесь и боюсь, но я всё же верю, что мои поклонники будут уважать мой выбор — не участвовать в бойз-бэнде. Я думаю, они знают, как далеко им следует зайти», — сказал он незадолго до ухода из шоу.

Некоторые скептически настроенные зрители предположили, что Иванов проявлял безразличие только для того, чтобы выделиться среди множества претендентов. Но его визажист подтвердил одному китайскому видеоблогеру, что участие в шоу на самом деле повергало россиянина в депрессию.

18 апреля фан-клуб Иванова объявил, что «будет уважать выбор Лелуша» и прекратит кампанию в его поддержку. В итоге в минувшую субботу он не набрал достаточного количества голосов, чтобы попасть в финальную группу.

На следующий день, когда участникам вернули их телефоны, Иванов опубликовал мем, на котором он позирует в ярко-жёлтой толстовке с капюшоном и непривычной для него улыбкой. Россиянин написал, что он «доволен, как слон», результатами голосования, заключает The Washington Post.