Independent: похищение со стрельбой — у Леди Гаги украли двух бульдогов

Двое мужчин нанесли выгульщику собак Леди Гаги несколько огнестрельных ранений и похитили двух французских бульдогов певицы, пишет The Independent. Как отмечает издание, Леди Гага предложила за собак выкуп в размере $500 тыс. Тем не менее полиция не считает, что злоумышленники хотели похитить собак именно у певицы, так как французские бульдоги — это ценная порода, которая зачастую становится целью воров.

В Лос-Анджелесе двое мужчин нанесли выгульщику собак Леди Гаги четыре огнестрельных ранения, после чего подозреваемые скрылись, украв двух французских бульдогов певицы, пишет The Independent.

В полиции Лос-Анджелеса подтвердили, что стрельба началась в Западном Голливуде незадолго до 22:00 по местному времени, после чего пострадавшего доставили в больницу. Его состояние неизвестно.

По информации Daily Mail, злоумышленники забрали двух французских бульдогов Леди Гаги по кличке Кодзи и Густаво. Между тем, третьего бульдога полиция обнаружила на месте преступления.

Кроме того, по некоторым данным, открывший стрельбу мужчина был вооружён полуавтоматическим пистолетом и скрылся с места происшествия на белом «Ниссане».

Между тем, сама Леди Гага предложила за возвращение своих собак выкуп в $500 тыс., пообещав не задавать «никаких вопросов». По данным СМИ, певица на момент похищения бульдогов находилась в Риме.

Что же касается выгульщика собак, то его зовут Райан Фишер и ему 30 лет. Похищение произошло, когда он выгуливал трёх французских бульдогов возле своего дома. По словам представителя полиции Лос-Анджелеса, следователям пока не удалось поговорить с Леди Гагой или её представителями, чтобы подтвердить, что собаки принадлежат именно певице.

Кроме того, он отметил, что в Лос-Анджелесе французские бульдоги на данный момент пользуются большим спросом и считаются ценной породой. При этом в последнее время сообщалось о значительном количестве похищений именно этой породы, поэтому полиция не считает, что злоумышленники хотели украсть собак конкретно у певицы.

Если верить записи видеонаблюдения, выгульщик оказал злоумышленникам сопротивление и звал на помощь, однако получил в грудь несколько пуль и осел на землю. Затем воры схватили по собаке каждый, запрыгнули на заднее сиденье машины, в то время как третья собака побежала обратно к Фишеру.

Между тем, отец Леди Гаги призвал общественность оказать полиции помощь в поимке «мерзавцев», ранивших выгульщика. В частности, Джо Джерманотта назвал его «другом» семьи. «Вся наша семья возмущена и молится, чтобы Кодзи и Густаво не пострадали, — заявил он. — Ужасные люди в Лос-Анджелесе. Стрелять в человека ради похищения собак — это неправильно».