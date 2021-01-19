NBC: инаугурация Байдена станет не такой красочной, как обычно — но о важнейших традициях не забудут

Церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена, намеченная на среду, обещает оказаться несколько более блёклой, чем привыкли американцы: гостей почти не будет, а приглашённые артисты будут выступать в «виртуальном» формате, передаёт NBC. Тем не менее, кое-какими обычаями несмотря на сложное время не пренебрегли — так, Байден произнесёт традиционную речь, дабы призвать граждан к единению, отмечается в сюжете канала. Не обойдётся и без гимна страны, который на сей раз исполнят Дженнифер Лопес и Леди Гага.

Инаугурация Джозефа Байдена не будет похожа ни на одну из таких церемоний в американской истории: там точно не будет ни огромных толп людей, ни экстравагантного бала, на котором президент Билл Клинтон играл на саксофоне, а а Нэнси и Рональд Рейганы — покорили страну, исполнив сальсу.

Каким окажется торжественный вечер в нынешнем году, пока не ясно, но уже известно, что «гвозди программы», в число которых вошли Джон Бон Джови и Брюс Спрингстин, будут выступать в «виртуальном» формате.

МАЙКЛ БЕШЛОСС, историк, специалист по президентам США: Благодаря тому, что на мероприятии появятся знаменитые певцы, актёры и другие звёзды, оно подействует на нас, так сказать, успокаивающим образом в такой во многом страшный момент, как сейчас. Ну а то, что выступления будут виртуальными — это характерная черта нашей эпохи.

Впрочем, многие исторические традиции соблюдены всё-таки будут: на трибуне перед Капитолием будут присутствовать некоторые члены конгресса США, Верховного суда и президентский семей, включая Клинтонов, Бушей и Обама. Все они будут слушать традиционную инаугурационную речь, посвящённую нуждам страны.

ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ, президент США: … разрешите мне высказать твердое убеждение, что единственное, чего нам следует бояться, это страха...

Таких речей было немало, от обращения Фраклина Рузвельта в 1933 году и до призыва Джона Кеннеди к действию в 1961-м.

ДЖОН КЕННЕДИ, президент США: … поэтому, дорогие соотечественники, не спрашивайте, что может для вас сделать ваша страна — спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны.

В своей речи 20 января 2021 года Джо Байден будет прежде всего говорить о том, как важно сохранять сплочённость, залечивать раны прошлого и помогать тем, кто оказался в сложных обстоятельствах.

МАЙКЛ БЕШЛОСС: Времена сейчас такие же, как было, когда Линкольн произносил свою инаугурационную речь в в преддверии гражданской войны в США, или когда Франклин Рузвельт обращался к стране, заступая на пост в самый разгар Великой депрессии. Тогда моменты тоже были страшные, но Америка в итоге превозмогла.

И хотя парад с очень ограниченным количеством участников всё же проведут, такого же момента, какой случился у Джимми Картера, когда он прошёлся в толпе людей, не будет. Но без кое-каких обычаев, приносящих нам утешение, не обойдётся. Как для Дуайта Эйзенхауэра исполняла американский гимн Мариан Андерсон, а для первого темнокожего президента страны пели Арета Франклин и Бейонсе, в этом году выступать будут Леди Гага и Дженнифер Лопес, в исполнении которых будет звучать гимн страны.

Так в эту эпоху разлада привнесут хоть немного гармонии. Сэм Брок, NBC News.

Дата выхода в эфир 17 января 2021 года.