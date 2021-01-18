BI: отделить зёрна от плевел — Нацгвардия дополнительно проверит своих солдат на благонадёжность перед инаугурацией
В преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая должна состояться уже в эту среду, Национальная гвардия инициировала дополнительную проверку благонадёжности своих военнослужащих, пытаясь отсеять потенциальных экстремистов, пишет Business Insider.
На подобный шаг ведомство пошло на фоне беспорядков в Вашингтоне 6 января, в ходе которых был задержан капрал Национальной гвардии Вирджинии Джейкоб Фрекер, а также несколько других сотрудников правоохранительных органов.
По словам официального представителя Национальной гвардии майора Мэтта Мёрфи, вместе с Секретной службой и ФБР ведомство пытается определить, «каких военнослужащих, задействованных в ходе инаугурации — события, представляющего особую важность с точки зрения поддержания безопасности, — требуется дополнительно проверить на благонадёжность».
Мёрфи также отметил, что гвардия проводит дополнительный инструктаж личного состав, «чтобы, если они увидят или услышат что-то неподобающее, обязательно сообщили об этом по команде».
Ранее резервисту Национальной гвардии Фрекеру и полицейскому Томасу Робертсону предъявили обвинения в совершии федеральных преступлений, после того как те сделали селфи в ходе беспорядков и разместили фотографии в соцсетях. Хотя ни один из подозреваемых не был в то время при исполнении обязанностей, обоих отправили в административный отпуск.
Между тем ФБР продолжает изучать видеозаписи беспорядков с целью опознать тех людей, которые имеют какое-либо отношение к правоохранительным органам или Вооружённым силам.
В то время как логистикой инаугурации занимается Секретная служба, непосредственным обеспечением безопасности на мероприятии будут заниматься как местные правоохранительные органы и военные, так и сама Национальная гвардия.
В предыдущие годы над церемониями инаугурации иногда нависала угроза со стороны иностранных террористических группировок, однако в этом году, по словам Мёрфи, главный акцент американские ведомства сделают на выявлении людей, которые принимали участие в штурме Капитолия либо же одобряли его.
«Любая деятельность, связанная с насилием, гражданским неповиновением или нарушением общественного порядка, может повлечь за собой наказание в соответствии с Единым кодексом военной юстиции, федеральным законодательством или законами штата», — предупредил он.
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