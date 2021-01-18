BI: отделить зёрна от плевел — Нацгвардия дополнительно проверит своих солдат на благонадёжность перед инаугурацией

В преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена Национальная гвардия собирается провести дополнительную проверку своих военнослужащих на благонадёжность, пишет Business Insider. Как отмечает портал, таким образом ведомство пытается отсеять потенциальных экстремистов, сочувствующих лицам, которые принимали участие в штурме вашингтонского Капитолия.

В преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая должна состояться уже в эту среду, Национальная гвардия инициировала дополнительную проверку благонадёжности своих военнослужащих, пытаясь отсеять потенциальных экстремистов, пишет Business Insider.

На подобный шаг ведомство пошло на фоне беспорядков в Вашингтоне 6 января, в ходе которых был задержан капрал Национальной гвардии Вирджинии Джейкоб Фрекер, а также несколько других сотрудников правоохранительных органов.

По словам официального представителя Национальной гвардии майора Мэтта Мёрфи, вместе с Секретной службой и ФБР ведомство пытается определить, «каких военнослужащих, задействованных в ходе инаугурации — события, представляющего особую важность с точки зрения поддержания безопасности, — требуется дополнительно проверить на благонадёжность».

Мёрфи также отметил, что гвардия проводит дополнительный инструктаж личного состав, «чтобы, если они увидят или услышат что-то неподобающее, обязательно сообщили об этом по команде».

Ранее резервисту Национальной гвардии Фрекеру и полицейскому Томасу Робертсону предъявили обвинения в совершии федеральных преступлений, после того как те сделали селфи в ходе беспорядков и разместили фотографии в соцсетях. Хотя ни один из подозреваемых не был в то время при исполнении обязанностей, обоих отправили в административный отпуск.

Между тем ФБР продолжает изучать видеозаписи беспорядков с целью опознать тех людей, которые имеют какое-либо отношение к правоохранительным органам или Вооружённым силам.

В то время как логистикой инаугурации занимается Секретная служба, непосредственным обеспечением безопасности на мероприятии будут заниматься как местные правоохранительные органы и военные, так и сама Национальная гвардия.

В предыдущие годы над церемониями инаугурации иногда нависала угроза со стороны иностранных террористических группировок, однако в этом году, по словам Мёрфи, главный акцент американские ведомства сделают на выявлении людей, которые принимали участие в штурме Капитолия либо же одобряли его.

«Любая деятельность, связанная с насилием, гражданским неповиновением или нарушением общественного порядка, может повлечь за собой наказание в соответствии с Единым кодексом военной юстиции, федеральным законодательством или законами штата», — предупредил он.