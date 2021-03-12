Лiга.net Оригинал

ЛIГА.net: на Евровидение не пропустили белорусскую песню «по политическим мотивам»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» отказались допускать к участию в мероприятии песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста». Как пишет «ЛIГА», в Европейском вещательном союзе считают, что данная музыкальная композиция «ставит под сомнение аполитичный характер конкурса».
ЛIГА.net: на Евровидение не пропустили белорусскую песню «по политическим мотивам»
YouTube

Европейский вещательный союз отказался допускать к участию в конкурсе «Евровидение» песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста». Как передаёт «ЛIГА», об этом говорится в заявлении союза в Twitter.

Организаторы пришли к выводу, что песня «ставит под сомнение аполитичный характер конкурса». В Европейском вещательном союзе также считают, что недавняя критическая реакция на песню белорусской группы может негативно сказаться на репутации организации.

«Мы сообщили телекомпании BTRC, которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе, что песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», — говорится в заявлении.
 
Теперь Белоруссия должна изменить песню или заменить её другой, в противном случае страна будет дисквалифицирована.
 
Как пишет украинский портал, участники «Галасы ЗМеста» «поддерживают режим самопровозглашённого президента Александра Лукашенко» и в своих песнях высмеивают протесты и оппозицию. 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Лiга.net Украина Европа
теги
Белоруссия Евровидение музыка Нидерланды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров