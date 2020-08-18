СТРАНА: украинского школьника лишили Евровидения за исполнение «Смуглянки»
12-летнему Максиму Ткачуку, который исполнял известную советскую военную песню «Смуглянка» на престижном конкурсе в Лондоне, чиновники Национальной общественной телерадиокомпании Украины отказали в участии в нацотборе на детское Евровидение, несмотря на то, что мальчик-сирота лидировал в онлайн-кастинге. Об этом «СТРАНЕ» сообщила бабушка школьника Лариса Владимировна.
Также с YouTube нацотбора на детское Евровидение исчезло видео, в котором Максим Ткачук исполнил песню «Джамайка» на украинском языке. При этом талантливый ребенок набрал уже более 12 тысяч лайков, что гарантировало ему участие в нацотборе. Все его конкуренты существенно отставали по числу лайков.
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