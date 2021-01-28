Обозреватель: Филипп Киркоров на Евровидении выступит от Молдавии

Популярный российский артист Филипп Киркоров заявил, что на музыкальном конкурсе «Евровидение — 2021» вместе с певицей Натальей Гордиенко будет представлять Молдавию. Как пишет «Обозреватель», по словам артиста, его международная команда готовит «сладкую премьеру» и уже в ближайшее время выйдет новая композиция.
Популярный российский артист Филипп Киркоров заявил, что едет на музыкальный конкурс «Евровидение — 2021» и представит там Молдавию. Также вместе с ним выступит исполнительница Наталья Гордиенко. Как пишет «Обозреватель», соответствующее заявление певец сделал на своей странице в Instagram. Он отметил, что будет покорять известный конкурс.
Кроме того, по словам Киркорова, международная команда готовит «сладкую премьеру» и уже в ближайшее время выйдет новая композиция. Артист надеется, что его поклонникам понравится песня и он сможет их удивить.
Как напоминает украинское издание, Филипп Киркоров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Он часто попадает в различные скандалы, в том числе политические.
Ранее стало известно, что певец в течение пяти лет не сможет посещать Литву. Причиной стало то, что Киркоров «признаёт и поддерживает оккупацию Крыма*, а также посещает эту территорию». Позже выяснилось, что Киркоров собрался судиться с Литвой. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что артист доверил ему вести свои дела в судах Европы.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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