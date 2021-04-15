Euronews: на фоне возрождающегося интереса к винилу в Мадриде открылся завод грампластинок

В Мадриде открылся первый за 20 лет завод по производству виниловых пластинок. Как передаёт Euronews, в Испании продажи виниловых пластинок за последние четыре года выросли в три раза, тогда как компакт-диски люди стали покупать вдвое реже, поэтому основатели предприятия и решили воспользоваться возрождением формата и начали производство в декабре в разгар пандемии.

В Мадриде открылся завод по производству виниловых пластинок — первый за более чем 20 лет. В США уже продают больше виниловых пластинок, чем компакт-дисков, и эксперты отрасли уверены, что такая же тенденция сложится и в европейских странах. Основатели завода решили воспользоваться возрождением формата и начали производство в декабре в разгар пандемии.

ЭУХЕНИО ЛОПЕС, основатель компании Mad Vinyl Music: Работать приходится в основном онлайн, поэтому производство очень замедлилось.

Один такой станок печатает три тысячи виниловых пластинок в день. На месте можно внести изменения, владельцы завода стараются также удовлетворить свои музыкальные предпочтения.

ЭУХЕНИО ЛОПЕС: Мы связались с группами, с лейблами звукозаписи, которые нам нравятся, чтобы сообщить им, что хотим тиражировать либо переиздавать их музыку.

Для компании Mad Vinyl Music охрана окружающей среды — приоритет. Поэтому здесь занимаются переработкой использованного пластика.

КАРЛОС МАРЛАСКА, корреспондент: В этот завод планировал вложить средства титулованный футболист Майкл Робинсон, он умер в прошлом году. Владельцы хотят расширить производство в течение года, но всё будет зависеть от продаж.

В Испании продажи виниловых пластинок за последние четыре года выросли в три раза, тогда как компакт-диски люди стали покупать в два разе реже.

МУЖЧИНА: Компакт-диск — это маленькая коробочка с музыкой в цифровом формате, можно то же самое скачать онлайн и звучание будет таким же по качеству. И есть виниловая пластика, это формат золотого века музыки — рок и джаз записывали на виниле.

Ещё одно преимущество для коллекционеров — конверт пластинки. Но не только.

ФЕРНАНДО ВЕЛАСКО, владелец магазина: Грампластинки — это как любовь к кинематографу, в итоге вы открываете для себя множество жанров, иначе вы лишаете себя удовольствия, здесь то же самое.

Фанаты винилового звучания уверены: «Ничто не сравнится с хорошей музыкой на пластинке».

Несмотря на рост продаж и возрождающийся интерес к винилу, музыкальной рынок сегодня — это 80 процентов стриминга.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2021 года.