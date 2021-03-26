Euronews: ОКР предлагает заменить на Играх гимн России музыкой Чайковского

14:48 Российский велогонщик Манаков дисквалифицирован за допинг Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило российского велогонщика Виктора Манакова на шесть месяцев.

14:48 В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом За сутки в Крыму зарегистрировали 60 случаев COVID-19.

14:45 Тина Канделаки спродюсирует развлекательные спортивные проекты для видеосервиса Premier Видеосервис Premier и федеральный телеканал «Матч ТВ» договорились о совместном производстве развлекательных спортивных проектов. Продюсированием будет заниматься Тина Канделаки.

14:40 Бибулатов — об увлечении играми: я не такой идиот, чтобы разбивать телефоны Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Бибулатов описал свой идеальный день.

14:36 В СК рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолёта под Калининградом Пострадавшие при крушении вертолёта Ка-32 МЧС в акватории Куршского залива Калининградской области доставлены в больницу с сотрясением головного мозга и обморожением, сообщили в Северо-Западном Следственном управлении на транспорте СК.

14:30 Российский боец MMA Бибулатов рассказал, сколько максимально гонял перед боем Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Бибулатов оценил своё состояние перед поединком с Даниелем де Альмейдой по прозвищу Жубилео.

14:29 Норвегия откладывает принятие решения об использовании AstraZeneca Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг сообщила, что решение о применении вакцины AstraZeneca отложено, и заявила о необходимости провести дополнительные исследования.

14:29 Собянин прокомментировал ситуацию с вакцинацией для москвичей пожилого возраста Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с COVID-19, но отмечен рост доли пожилых горожан среди заболевших.

14:16 Слуцкая — о победе Мишиной и Галлямова на ЧМ: разорвали китайцев Призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

14:15 Белоруссия выбрала новую песню для Евровидения Председатель белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» — члена Европейского вещательного союза (ЕВС) и организатора проекта национального отбора на песенный конкурс «Евровидение» — Иван Эйсмонт заявил, что выбрана новая песня для конкурса.

14:13 В Москве благоустроят территории вокруг станций МЦД-1 Бескудниково и Дегунино Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что для жителей столичных районов Отрадное, Лианозово, Алтуфьевский и Восточное Дегунино создадут комфортную дорогу до станций МЦД-1.

14:13 В Подмосковье рассказали о выходе региона на лидирующие позиции по производству овощей Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал, что Московская область может занять лидирующие позиции по производству овощей защищённого грунта.

14:12 Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 316 тысяч В Белоруссии за сутки выявили 1425 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 316 418.

14:11 В Росгвардии подвели итоги деятельности московских подразделений за пять лет Начальник Главного управления Росгвардии по Москве генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьёв подвёл итоги деятельности столичных подразделений за пять лет.

14:10 Захарова прокомментировала процесс регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала процедуру регистрации вакцины «Спутник V» в Европе.

14:05 Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси», Овечкин — второй Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил дубль и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз».

14:03 Лукашенко потребовал от учёных Белоруссии создать лучшую вакцину от COVID-19 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение собственной, белорусской вакцины от коронавируса является делом чести Минздрава и Национальной академии наук.

13:55 Заболотный — о противостоянии с Мевлей в матче Россия — Мальта: Миха настраивается на эту игру, будет интересный матч Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился ожиданиями от противостояния со своим партнёром по «Сочи» словенским защитником Михой Мевлей в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словении.

13:55 Заболотный признался, что смотрел матч молодёжной сборной России с Исландией от первой до последней минуты Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от победы молодёжной национальной команды над Исландией на Евро-2021 (4:1).

13:53 Опубликованы новые фото Марса, присланные зондом «Тяньвэнь-1» Китайский космический зонд «Тяньвэнь-1» прислал новые снимка Марса.

13:48 Заболотный высказался о роли третьего нападающего в сборной России Нападающий сборной России Антон Заболотный ответил на вопрос, насколько сложно быть третьим нападающим национальной команды.

13:48 Черчесов ответил на вопрос, как Словения будет играть с Россией Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, какую тактику выберет национальная команда Словении на матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

13:44 Черчесов высказался о нападающем сборной Словении Иличиче Главный тренер сборной России Черчесов поделился мнением о нападающем сборной Словении и бергамской «Аталанты» Йосипе Иличиче.

13:43 Черчесов о победе молодёжной сборной России на Евро: после игры поздравил Галактионова по смс Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры молодёжной национальной команды с Исландией на чемпионате Европы — 2021 (4:1).

13:43 В АТОР оценили ситуацию с въездным туризмом в Россию В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «замерший в анабиозе российский рынок въездного туризма начинает подавать признаки жизни».

13:39 В Совете матерей прокомментировали ситуацию с неплательщиками алиментов Председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выразила мнение, что существующих на сегодняшний день мер воздействия на бывших супругов, не платящих алименты, недостаточно.

13:37 Заболотный — о матче сборной России со Словенией: всегда приятно играть при своих болельщиках Нападающий сборной России Антон Заболотный ответил на вопрос, насколько важен тот факт, что национальная команда будет играть не при пустых трибунах.

13:37 В МИД России оценили высылку Болгарией двух российских дипломатов Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что болгарская сторона не представила доказательств против объявленных ранее персонами нон грата российских дипломатов.

13:33 Черчесов: Россия — единственная страна, где идёт нормальная жизнь, в частности на стадионах Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, насколько важен тот факт, что национальная команда будет играть не при пустых трибунах.

13:32 Песков рассказал, что дочери Путина привились отечественной вакциной Дочери президента России Владимира Путина привились от коронавируса отечественной вакциной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

13:29 Черчесов объяснил, почему сборная России готовится к матчам отбора ЧМ-2022 в Сочи Главный тренер сборной России объяснил, почему национальная команда решила готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата мира в Сочи.

13:26 Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Антигуа и Барбуде Министерство здравоохранения Антигуа и Барбуды зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

13:25 Черчесов поздравил сборную Словении с победой над Хорватией Главный тренер сборной России высказался о победе Словении над Хорватией в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словении.

13:23 Заболотный рассказал об отличной атмосфере в сборной России перед матчем со Словенией Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о подготовке к матчу второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словении.

13:19 Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу со Словенией Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словении.

13:15 Захарова прокомментировала заявление Борреля о России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию «опасным соседом».

13:07 В Кремле прокомментировали заявление Макрона о «войне» из-за вакцин Москва не согласна с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай ведут «вакцинную войну», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

13:05 Москвина рассказала, как решилась поставить программу под We Are the Champions Тренер по фигурному катанию Татьяна Москвина рассказала, как решилась поставить программу своим ученикам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову под известный хит группы Queen We Are the Champions.

13:00 Москвина: Бойкова и Козловский прокатали программу с ошибками, судьи строго относятся к подобным вещам Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

12:57 Музыкальный критик назвал ужасным событием смерть Липницкого Музыкальный критик Андрей Бухарин поделился в беседе с RT воспоминаниями об одном из основателей группы «Звуки Му» Александре Липницком.

12:55 В Башкирии сообщили об улучшении состояния выпавшего с 12-го этажа ребёнка Министерство здравоохранения Башкирии сообщило, что состояние пятилетнего мальчика, выпавшего из окна 12-го этажа в Уфе, постепенно улучшается.

12:54 Песков заявил об отсутствии побочных явлений у Путина после вакцинации Президент России Владимир Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

12:46 Карацев и Рублёв узнали соперников на «Мастерсе» в Майами Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв узнали первых соперников на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами.

12:40 Власти Твери ввели режим повышенной готовности из-за паводковой обстановки Глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о введении в городе режима повышенной готовности. Это связано с «угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением паводковой обстановки на территории города Твери».

12:40 В Совфеде оценили планы по индексации социальных пенсий с 1 апреля Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT постановление, утверждённое правительством России, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%.

12:39 В Башкирии за сутки у 110 человек выявили коронавирус В Башкирии за минувшие сутки 110 человек заболели коронавирусом.

12:37 Разработчики «Спутника V» прокомментировали заявление Макрона о «войне» из-за вакцин Разработчики «Спутника V» прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «войне» из-за вакцин.

12:32 Россельхознадзор временно запретил ввоз свиней из Малайзии из-за АЧС Россельхознадзор ввёл временный запрет на ввоз продуктов свиноводства из Малайзии из-за ситуации с распространением африканской чумы свиней (АЧС).

12:30 Траньков поздравил Мишину и Галлямова с победой в соревнованиях пар на ЧМ Тренер по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.