Daily Express: скандал с тверком на церемонии спуска нового военного корабля в Австралии не утихает

Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) пришлось извиняться после скандала вокруг видеосюжета, где запись выступления группы девушек, которые станцевали тверк на торжественной церемонии спуска нового военного корабля, перемежалась кадрами с изображением высшего командного состава, включая генерал-губернатора Дэвида Хёрли. Хотя в реальности его ещё не было на месте в момент выступления, сообщает Daily Express. Между тем в соцсетях также начались бурные споры об уместности подобных танцев на торжественных мероприятиях ВМФ.

Выступление танцевальной труппы на торжественном мероприятии ВМС Австралии, посвящённом спуску на воду нового военного корабля, стало поводом для скандала и критики в адрес высокопоставленных лиц, пишет Daily Express. А национальная вещательная корпорация ABC была вынуждены извиниться за свой видеорепортаж, который подлил масла в огонь благодаря монтажу, отмечается в статье.



Министерство обороны Австралии оказалось в затруднительном положении, когда СМИ начали публиковать фото- и видеокадры с состоявшейся в прошлые выходные в Сиднее торжественной церемонии по вводу в эксплуатацию нового военно-морского корабля стоимостью $1,5 млрд. Многие сочли «неприемлемым» выступление на этом мероприятии танцевальной группы из семи женщин, одетых в чёрные шорты, короткие красные топы и береты, поскольку их танцевальная программа включала исполнение танца тверк на фоне военного корабля HMAS Supply, поясняется в статье.



Эти кадры были также показаны в эфире Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) и вызвали скандал, поскольку многие сочли это неуместным. В частности, премьер-министр Австралии обрушился с критикой на журналистов, обвиняя их в искажении информации и предвзятом освещении мероприятия.



В репортаже ABC с места события кадры с исполнением тверка на фоне военного корабля чередовались с видеосъёмкой высокопоставленных официальных лиц, включая генерал-губернатора Дэвида Хёрли, представителя королевы Елизаветы в Австралии. Однако официальный представитель Сил обороны Австралии заявил, что к моменту выступления Хёрли ещё даже не прибыл на мероприятие, пишет Daily Express.



Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил на пресс-конференции в Перте, что он разочарован неточной информацией в эфире АВС и считает это проявлением «неуважения» как к танцорам, так и к генерал-губернатору и другим людям.



Преставители танцевальной группы, в свою очередь, также раскритиковали репортаж ABC, заявив, что он вводит публику в заблуждение, и заявили, что они были обижены и разочарованы тем, как СМИ освещали их представление, а также вспыхнувшими из-за этого дискуссиями. По их словам, те СМИ, которые якобы поддерживают женщин, оказались в действительности «самыми опасными».



Пользователи Twitter и других соцсетей быстро отреагировали на видео, которое уже успело стать «вирусным», говорится в статье. Многие назвали танцевальное выступление «неуместным» и «слишком рискованным» для официальной церемонии и задавались вопросом, как организаторы торжественного мероприятия могли включить его в программу. Другие отмечали, что при спуске на воду военного корабля необходимо проявлять уважение в память о тех, кто погибал на флоте, защищая идеалы и ценности Австралии, и в данном контексте тверк вряд ли можно считать самым подходящим танцем.



В свою очередь, Австралийская радиовещательная корпорация выступила с официальным заявлением о том, что видеосюжет о мероприятии был обновлён, чтобы отразить тот факт, что генерал-губернатор и главнокомандующий ВМФ Австралии не присутствовали во время показа танцевальной программы. А также извинилась перед зрителями и официальными лицами за допущенную ошибку, заключает Daily Express.