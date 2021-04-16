Daily Express: скандал с тверком на церемонии спуска нового военного корабля в Австралии не утихает
Выступление танцевальной труппы на торжественном мероприятии ВМС Австралии, посвящённом спуску на воду нового военного корабля, стало поводом для скандала и критики в адрес высокопоставленных лиц, пишет Daily Express. А национальная вещательная корпорация ABC была вынуждены извиниться за свой видеорепортаж, который подлил масла в огонь благодаря монтажу, отмечается в статье.
Министерство обороны Австралии оказалось в затруднительном положении, когда СМИ начали публиковать фото- и видеокадры с состоявшейся в прошлые выходные в Сиднее торжественной церемонии по вводу в эксплуатацию нового военно-морского корабля стоимостью $1,5 млрд. Многие сочли «неприемлемым» выступление на этом мероприятии танцевальной группы из семи женщин, одетых в чёрные шорты, короткие красные топы и береты, поскольку их танцевальная программа включала исполнение танца тверк на фоне военного корабля HMAS Supply, поясняется в статье.
Эти кадры были также показаны в эфире Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) и вызвали скандал, поскольку многие сочли это неуместным. В частности, премьер-министр Австралии обрушился с критикой на журналистов, обвиняя их в искажении информации и предвзятом освещении мероприятия.
В репортаже ABC с места события кадры с исполнением тверка на фоне военного корабля чередовались с видеосъёмкой высокопоставленных официальных лиц, включая генерал-губернатора Дэвида Хёрли, представителя королевы Елизаветы в Австралии. Однако официальный представитель Сил обороны Австралии заявил, что к моменту выступления Хёрли ещё даже не прибыл на мероприятие, пишет Daily Express.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил на пресс-конференции в Перте, что он разочарован неточной информацией в эфире АВС и считает это проявлением «неуважения» как к танцорам, так и к генерал-губернатору и другим людям.
Преставители танцевальной группы, в свою очередь, также раскритиковали репортаж ABC, заявив, что он вводит публику в заблуждение, и заявили, что они были обижены и разочарованы тем, как СМИ освещали их представление, а также вспыхнувшими из-за этого дискуссиями. По их словам, те СМИ, которые якобы поддерживают женщин, оказались в действительности «самыми опасными».
Пользователи Twitter и других соцсетей быстро отреагировали на видео, которое уже успело стать «вирусным», говорится в статье. Многие назвали танцевальное выступление «неуместным» и «слишком рискованным» для официальной церемонии и задавались вопросом, как организаторы торжественного мероприятия могли включить его в программу. Другие отмечали, что при спуске на воду военного корабля необходимо проявлять уважение в память о тех, кто погибал на флоте, защищая идеалы и ценности Австралии, и в данном контексте тверк вряд ли можно считать самым подходящим танцем.
В свою очередь, Австралийская радиовещательная корпорация выступила с официальным заявлением о том, что видеосюжет о мероприятии был обновлён, чтобы отразить тот факт, что генерал-губернатор и главнокомандующий ВМФ Австралии не присутствовали во время показа танцевальной программы. А также извинилась перед зрителями и официальными лицами за допущенную ошибку, заключает Daily Express.