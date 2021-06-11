СТРАНА: лозунг украинских националистов признали официальным футбольным символом Украины

Исполком Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил футбольные символы Украины, которые будут присутствовать на всех официальных мероприятиях. Как передаёт «СТРАНА», среди символов оказались и лозунги украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», поскольку эта фраза «уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины».

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно 45 голосами поддержал предложение президента УАФ Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины. Как пишет «СТРАНА», среди них — фраза «Героям слава», из-за присутствия которой на украинской форме накануне произошел скандал.

Об этом президент УАФ Андрей Павелко написал в Facebook

«Теперь вместе с малым гербом УАФ в виде тризубца с надписью «Ukraine» на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных будет использоваться большой герб — карта Украины с трезубцем в центре», — написал Павелко.

Также, по его словам, исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые, как отметил президент УАФ, «уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины».

«Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением», — добавил Павелко.

Как напоминает издание, новый дизайн формы сборной Украины по футболу был представлен 6 июня. У многих вызвало недоумение, что на ней разместили лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020. Через три дня УЕФА потребовал убрать с формы на Евро-2020 надпись «Героям слава». Лозунг посчитали политическим и имеющим милитаристское значение.Слоган «Слава Украине» останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.