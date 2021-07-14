NBC: картины Хантера Байдена вызывают вопросы у искусствоведов и экспертов по этике

Американская картинная галерея намерена продавать картины Хантера Байдена по цене работ Матисса и Дега, сообщает NBC News. Как полагают искусствоведы, дело вовсе не в художественном таланте президентского сына. Тем временем эксперты по этике высказывают опасения, что покупатели картин могут получить привилегированный доступ к Белому дому.

«Мощная и значимая работа», — такую характеристику даёт владелец картинной галереи, где этой осенью будут выставлены на продажу произведения Хантера Байдена. Искусствоведы сомневаются.



БЕН ДЭВИС, Artnet: Ну, всё не так плохо, как можно было ожидать…



Другие выразились жёстче. Один критик назвал это «картинками для отелей». Но галерея заявила, что оценивает некоторые произведения начинающего художника в полмиллиона долларов.



БЕН ДЭВИС: За те же деньги можно купить работу Матисса или Дега.



СТЕФАНИ ГОСК, корреспондент NBC News: Сколько из этого — просто за имя?



БЕН ДЭВИС: Я бы сказал, почти всё.



Продажа вызвала критику в адрес администрации Белого дома, называющей себя «самой этичной в истории».



УОЛТЕР ШАУБ, бывший глава Управления по этике правительства США: Думаю, было бы правильно, если бы сотрудники Белого дома, отвечающие за этику, попытались уговорить президента попросить сына отказаться от этой продажи.



Уолтер Шауб был директором Управления по этике правительства США при президенте Обаме.



СТЕФАНИ ГОСК: Разве дети президентов не имеют права на профессиональную самореализацию?



УОЛТЕР ШАУБ: Дети президентов имеют полное право на профессиональную самореализацию, но их моральный и этический долг как граждан этой страны — не спекулировать государственной службой своих родителей.



Есть также опасения, что кто-то может попытаться заручиться влиянием на президента, купив картину его сына.



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Могу вам сказать, что после внимательного рассмотрения была введена система, позволяющая Хантеру Байдену работать в своей профессии с разумными предосторожностями.



По информации, впервые опубликованной The Washington Post, администрация заключила с галереей соглашение о неразглашении имён покупателей никому, в том числе Хантеру Байдену и Белому дому.



УОЛТЕР ШАУБ: Это любительская ошибка. Потому что нет никакого способа проконтролировать действия покупателей. Они могут пойти и рассказать всему миру, что купили эти произведения.



Ранее Хантер Байден уже попадал под огонь критики — в том числе за то, что занял прибыльное место в совете директоров украинской газовой компании Burisma, когда его отец был вице-президентом.



Но он не один такой. Дети предыдущих президентов, в том числе Трампы, вызывали беспокойство с точки зрения этики. В данном же случае, по словам экспертов, полезно было бы больше прозрачности.



УОЛТЕР ШАУБ: Американцы заслуживают возможности отслеживать, получают ли эти покупатели привилегированный доступ к правительству…



По словам Шауба, проблема в том, что личность покупателей картин не разглашается.



Стефани Госк, NBC News, Нью-Йорк.



Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года.