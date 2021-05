Fox News: Хантер Байден получал компромат на противников отца от ассистентки-китаянки

Электронные письма и текстовые сообщения с ноутбука Хантера Байдена свидетельствуют о близких отношениях президентского сына с личной помощницей, предположительно, связанной с китайской разведкой, сообщает Fox News со ссылкой на Daily Mail. Как отмечает репортёр Daily Mail Джош Босуэлл, ассистентка даже отправляла Хантеру компромат на противников его отца перед выборами 2020 года.

Мы не знаем точно, когда газета Daily Mail, над которой кое-кто из нас посмеивался, начала сообщать больше настоящих новостей, чем The Washington Post и The New York Times. Но сейчас дело, определённо, обстоит именно так. Если вы её не читаете, попробуйте — и увидите, что это правда. На прошлой неделе Daily Mail выпустила репортаж о переписке Хантера Байдена с ассистенткой, по-видимому, связанной с китайскими разведслужбами. В этой переписке, помимо прочего, были советы для президентской кампании Джо Байдена в 2020 году.



Сегодня мы поговорим непосредственно с репортёром, который первый рассказал эту историю. У Джоша Босуэлла есть для нас новые подробности. Большое спасибо, что нашли для нас время, Джош. Кстати, поздравляю вас, вот уж история так история! Удивительно, что мы узнали её из иностранного источника, ведь Daily Mail — британское издание. Но спасибо вам! О чём же говорит нам эта переписка?



ДЖОШ БОСУЭЛЛ, старший онлайн-репортёр Daily Mail: Эти электронные письма и текстовые сообщения с ноутбука Хантера Байдена весьма интригующие. Введу вас в курс дела: в 2017 году Хантер Байден создал совместное предприятие с огромной китайской нефтегазовой компанией CEFC. Он приходит в это совместное предприятие. Генеральный секретарь этой компании — Патрик Хо. И к Хантеру приписывают эту ассистентку, Цзяци Бао. Это американка китайского происхождения, тогда ей было 29 лет.



Сначала вы видите самые обычные сообщения. Любой личный помощник будет писать о записях к врачу, о забронированных гостиничных номерах и авиабилетах. Но потом тексты становятся всё более и более личными. Поворотный момент — это когда в ноябре 2017 года федералы в США арестовали Патрика Хо, генерального секретаря CEFC, по обвинению во взяточничестве, в коррупции. Ассистентка стала спрашивать Хантера в электронных письмах, что происходит. Ей нужна была подробная информация об этом деле. Довольно странное поведение для нижестоящего сотрудника.



А потом мы видим всё более и более личные электронные письма. Она шутит с ним, она говорит ему, что за напитки платит она, она говорит, что стала с ним очень близка. И в конечном итоге его военные жетоны оказались в её квартире в Нью-Йорке. Как и почему они там оказались, мы точно не знаем. Но они действительно были близки.



Когда со временем это совместное предприятие стало разваливаться из-за ареста Патрика Хо, а также из-за ареста лидера, председателя компании в Китае, мы видим её электронные письма Хантеру со всевозможными странными идеями. Она посылает ему, по сути, компромат на противников, чтобы помочь Джо Байдену на президентских выборах. Очень странно, что это исходило от 29-летней секретарши!



Да. Возможно, это было откуда-то ещё. Потрясающая история. Спасибо вам. Джош Босуэлл из Daily Mail, я вам признателен.



Дата выхода в эфир 10 мая 2021 года.