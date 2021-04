Fox News: сын Байдена продолжает сваливать вину за скандал с ноутбуком на Россию

В интервью CBS сын президента США Хантер Байден не стал исключать, что найденный ноутбук с компрометирующими данными действительно принадлежал ему, однако заявил, что это могут быть козни российской разведки. «Возможно, в этом деле участвовало иностранное правительство. Но это была не Россия. Иначе вы бы знали», — комментирует ведущий Fox News Такер Карлсон.

Итак, были ли прошедшие выборы мошенническими? Зависит от того, какое значение вы вкладываете в это слово. Мы знаем, что непосредственно перед выборами газета New York Post сообщила о ноутбуке, оставленном в компьютерной мастерской в Делавэре. Вопрос о том, был он там оставлен или нет, остаётся открытым. Зато нет никаких сомнений в том, что содержимое этого ноутбука было вполне настоящим. Там были сообщения, проливающие свет на деятельность семьи Байденов по торговле влиянием за океаном.



Кремниевая долина тотчас назвала эту историю «российской дезинформацией», Twitter забанил New York Post, а Facebook подверг статью цензуре. Но в воскресенье Хантер Байден признался CBS, что на самом деле да, это могли быть его данные.



ТРЕЙСИ СМИТ, корреспондент CBS: Это был ваш ноутбук?



ХАНТЕР БАЙДЕН, сын президента США: Я правда не знаю!



ТРЕЙСИ СМИТ: Знаю. Но вы знаете, что это…



ХАНТЕР БАЙДЕН: Я действительно не знаю ответ. Это правда.



ТРЕЙСИ СМИТ: Вы не знаете, да или нет, был ли это ваш ноутбук?



ХАНТЕР БАЙДЕН: Понятия не имею. Понятия не имею.



ТРЕЙСИ СМИТ: То есть мог быть и ваш?



ХАНТЕР БАЙДЕН: Конечно. Разумеется. Мог существовать ноутбук, который был у меня украден. Меня могли и взломать. Это могла быть и российская разведка. Могло быть так, что его у меня украли.



«Это могла быть и российская разведка». Угадайте, кто конкретно знает ответ на этот вопрос. Администрация Байдена. Она контролирует самый совершенный разведывательный аппарат в мировой истории. Так что если бы российская разведка была как-то причастна к появлению этого ноутбука в ремонтной мастерской, вы бы уже знали об этом во всех подробностях. Уж поверьте.



Возможно, в этом деле участвовало иностранное правительство. Но это была не Россия. Иначе вы бы знали. Поверьте.



С нами сегодня Миранда Девайн, ведущая колонки в New York Post. Скоро выйдет её книга «Ноутбук из ада: Хантер Байден, IT-гиганты и грязные секреты, которые президент пытался скрыть».



Миранда, я признателен вам за то, что вы нашли для нас время. Если кто-то вообще заслуживает этих глупых журналистских премий, то это вы. Потому что на протяжении всей этой истории вы были верны своим читателям. Вас пытались запугать, чтобы вы замолчали, но вы не поддались. Итак, ретроспективно, после того как вы написали книгу на эту тему, расскажите нам, что мы узнали, благодаря этому ноутбуку, который действительно был.



МИРАНДА ДЕВАЙН, New York Post: Ноутбук вскрывает злоупотребления гигантского масштаба, Такер. И Байденам это, по сути, сходило с рук. Конечно же, в прошлом году, после публикации наших статей, IT-гиганты вошли в сговор с господствующими СМИ, чтобы замять эту историю, подвергнуть её цензуре, не дать ей всплыть до выборов. И, конечно же, после выборов Джек Дорси из Twitter сказал: «Ой, это была ошибка — на две недели заблокировать аккаунт New York Post». Очень удобно.



А теперь Хантер Байден, я полагаю, выполняет последний этап этой, скажем так, операции по отмыванию. С помощью своих мемуаров, которые выйдут в свет завтра. «Красивые тайны», или как они там называются… «Красивые вещи». Там он притворяется, будто чистосердечно рассказал обо всём плохом, что было на ноутбуке.



Сегодня в одном из своих интервью он заявил, что вам и не нужен ноутбук, ведь есть же его книга! Могу вас заверить, что это неправда. Единственное, о чём он говорит в своей книге с некоторой долей честности, это его зависимость от крэк-кокаина. Но это же далеко не всё!



Например, в своей книге он пишет, что он — гордый отец трёх дочерей и одного сына. Он не упоминает пятого ребёнка — двухлетнюю девочку где-то в Арканзасе. Её мать была стриптизёршей, работавшей в одном из вашингтонских клубов, которые он часто посещал. И ей пришлось обратиться в суд, подать против него иск об установлении отцовства, чтобы доказать, что это его ребёнок.



В своей книге он говорит, что не может припомнить даже мимолётного свидания с этой женщиной. Но и это неправда. Из данных на ноутбуке ясно, что как минимум пять месяцев у него были отношения с Ланден Робертс, 28-летней стриптизёршей, которая родила от него ребёнка в ноябре 2018 года.



На самом деле он тайно водил её в своё офисное здание в Вашингтоне по ночам. Дошло даже до того, что менеджеры здания были вынуждены писать ему и просить его прекратить это. И он очень обиделся. И выдал в их адрес обличительную тираду из 1500 слов. Он заявил им, что Ланден Робертс на самом деле баскетбольный тренер для его дочери и дочери Саши Обамы, дочери президента Обамы, и как они смеют в нём сомневаться. Это ещё одна ложь.



Затем — история про оружие. Известный инцидент с оружием в октябре 2018 года. Его тогдашняя любовница Хэлли Байден, которая, конечно же, была вдовой его брата Бо, забрала его новый пистолет и выбросила в мусорный бак за супермаркетом в Делавэре. И это вызвало большой переполох. Пришлось привлечь полицию, ФБР и секретную службу, чтобы всё это замять.



А за две недели до этого Хантер солгал о своей зависимости от крэк-кокаина, когда заполнял бланк для покупки огнестрельного оружия. Там ему надо было под присягой подтвердить, что он не употребляет наркотики. Здесь так много всего, Такер…



Поздравляю вас с написанием книги. И спасибо, что напомнили нам: в то время как администрация Байдена заявляет, что надо пройти федеральную проверку, прежде чем подарить сыну на Рождество пистолет 22 калибра, президентский сын солгал федеральной проверке при покупке огнестрельного оружия, совершил тяжкое преступление и не был привлечён за это к ответственности! Совершенно возмутительно!



Дата выхода в эфир 05 апреля 2021 года.