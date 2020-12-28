Times: неразорвавшаяся бомба — скандал с сыном омрачит президентство Байдена

Во время предвыборной гонки громкая история о сомнительных деловых практиках сына Джо Байдена Хантера была проигнорирована большинством телеканалов и изданий в США. Но они наверняка не станут закрывать глаза на этот скандал после вступления демократа в должность президента, чем могут изрядно подпортить начало его правления, утверждает The Sunday Times.

В октябре в разгар предвыборной кампании Джо Байдена появилась «взрывоопасная история» о его сыне Хантере. Утверждалось, что он оставил в компьютерной мастерской свой ноутбук, на котором содержались сведения, компрометирующие его отца, пишет Sunday Times.

Согласно просочившейся в прессу электронной переписке, Хантера познакомил Джо, который на тот момент был вице-президентом США, со своим партнёром в украинской энергетической компании «Бурисма». Кроме того, он якобы откладывал деньги от сделки с китайской компанией для «большого парня», под которым, вероятно, подразумевался его отец.

Речь шла о потенциальной сенсации, но за пределами консервативных СМИ эта история осталась «неразорвавшейся бомбой». Большинство изданий и телеканалов фактически проигнорировали её. Но социальные сети пошли ещё дальше: Twitter заблокировал учётную запись The New York Post и доступ к статье газеты о Хантере.

Многие сторонники Байдена утверждали, что утечка информации с ноутбука его сына была «российской дезинформацией». При этом правдивость её содержания ни разу не оспаривалась, обращает внимание The Times.

После выборов выяснилось, что Минюст США начал расследование в отношении Хантера о потенциальных уголовных нарушениях налогового законодательства и законов об отмывании денег. И эта история «быстро набирает обороты», что может серьёзно подорвать президентство Байдена, считает издание.

Хантер уже успел отреагировать на сообщения о следствии. Он настаивал на том, что его дела велись «законно и надлежащим образом», и отмечал, что его отец не был вовлечён в это расследование.

Но Дональд Трамп, «который с давних пор одержим финансовыми делами Хантера», чувствует уязвимость. Глава Белого дома изучает возможность назначения специального прокурора для расследования этого дела, что может стать «раздражающей занозой» для Джо Байдена, когда он вступит в должность президента.

Даже уйдя с поста, Трамп «продолжит возглавлять атаку» и сможет рассчитывать на консервативные СМИ, которые уже активно «раздувают» историю Хантера. Он надеется, что Байден-младший станет новым «делом Уайтуотер». Эта спорная сделка с покупкой имущества, которая преследовала администрации Билла Клинтона, а затем привела к расследованию прокурора Кеннета Старра и скандалу с Моникой Левински, поясняет The Times.

«Из-за Хантера начало правление Байдена будет сопровождать призрак скандала, — сказал источник, близкий к президенту. — Не просто скандала со случайным помощником, но скандала с участием его сына».

По словам чиновника, в «явной коррумпированности» или даже «преступности» Хантера нет никаких сомнений. С появлением множества юридических проблем его история вызовет ещё больший ажиотаж.

«Большинство средств массовой информации не хотят плохо отзываться о демократах, —сказал изданию Борис Эпштейн, старший советник предвыборной кампании Трампа. — Если бы хотя бы четверть этой истории с Хантером Байденом касалась бы какого-нибудь республиканца, о ней бы трубили на каждом углу».

Тем не менее, как только Байден станет президентом 20 января, Трамп уйдёт на второй план. После этого даже «омерта либеральных СМИ» в отношении Хантера может дать трещину, считает издание.

«Я думаю, Байдену придётся нелегко, — предположил источник, близкий к президенту. — Я не думаю, что эта штука просто возьмёт и исчезнет. У Хантера в шкафу достаточно скелетов — на годы и годы репортажей. И когда блестящий оранжевый объект покинет Белый дом, СМИ перекинутся на Байдена».

Джо Байден недавно отметил 48-ю годовщину гибели его первой жены и маленькой дочери в автокатастрофе. Другой его сын, Бо, умер от рака в возрасте 46 лет. Хантер — единственный оставшийся член первой семьи бывшего вице-президента.

Хантер с давних пор отличался непутёвостью. Его уволили из ВМС после того, как он провалил тест на наркотики. У него был роман с вдовой его недавно умершего брата. Он также долгое время отказывался признавать отцовства ребёнка от женщины в Арканзасе, но позже всё-таки согласился выплачивать алименты.

В свете семейной трагедии личные проступки Байдена-младшего обычно прощались. Но неприличные деловые практики могут стать «кровоточащей раной» для президентства его отца. Особенно деятельность Хантера в Китае.

По словам его бывшего делового партнёра Тони Бобулински, Хантер регулярно просил своего отца одобрить сделки, которые он совершал в Китае, в том числе во время официальных поездок вице-президента в страну. В 2017 году сын политика принял от китайского магната Е Цзяньмина бриллиант стоимостью до $80 тыс. Это был благодарственный подарок за помощь Е в инвестировании в Америку.

«История Хантера вредит демократам, потому что она укладывается в версию, которую уже продвигают республиканцы, — сказал источник, близкий к президенту. — Согласно ей, Байден и демократы слишком уступчивы в отношениях с Китаем; они на коротком поводке у Коммунистической партии Китая».

Тем не менее, несмотря на все его нападки на финансовые дела Байденов и их очевидное злоупотребление должностными полномочиями, Трамп и его собственная семья также находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. Среди прочего президенту, когда он покинет пост, грозит серьёзное расследование из-за потенциального уклонения от уплаты налогов в штате Нью-Йорк.

Кроме того, в этом году выяснилось, что зять президента Джаред Кушнер якобы создал подставную компанию. Она потратила более $600 млн из средств, предназначенных для предвыборной кампании, и делал тайные выплаты членам семьи Трампа, что позволило им не раскрывать требуемую федеральными властями финансовую информации, напоминает The Sunday Times.