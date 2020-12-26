ARD: «раскол слишком глубок» — американцы не верят в способность Байдена объединить страну

Джо Байдену будет сложно сдержать обещание объединить страну, поскольку многие сторонники Республиканской партии верят в масштабные фальсификации на выборах, сообщает ARD. Как утверждают эксперты, раскол в американском обществе уже слишком велик для того, чтобы граждан ещё можно было примирить. Кроме того, среди республиканцев широко распространено представление о том, что Байден и его команда их «явно не уважает».

Джо Байден, избранный 46-м президентом США, во время выступлений всегда даёт амбициозные обещания: «Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять. Который видит не красные (где преобладают сторонники Республиканской партии. — ИноТВ) или синие штаты (где преобладают сторонники Демократической партии. — ИноТВ), а только Соединённые Штаты». Выполнить это обещание, вероятно, будет трудно, утверждает ARD. Более 75 млн американцев отдали свой голос за Дональда Трампа, что является рекордом для действующего президента. И примерно три четверти из них верит в фальсификацию выборов. Они стали сомневаться в легитимности президентства Джо Байдена ещё до того, как оно началось, сообщает медиаконцерн.

Будь то борьба с пандемией и масочный режим, расизм, полицейское насилие, культурные ценности или вопрос о том, что значит быть американцем, раскол, возможно, слишком глубок, приводит ARD слова Крисы Марш, афроамериканки, работающей профессором социологии в Университете Мэриленда. «Ущерб может быть слишком велик для того, чтобы новое правительство всё ещё имело возможность объединить нас. Мы разговариваем друг с другом, но не слушаем друг друга», — утверждает она.

Многие республиканцы также не верят в серьёзность намерений Байдена объединить страну. Эти подозрения ежедневно подпитываются лояльными Трампу СМИ — например, ведущей телеканала Fox News Тэмми Брюс: «Они в течение многих лет клеймили нас, сторонников Трампа, нацистами, расистами, дном общества, болванами. Они явно не уважают нас». В качестве доказательства она приводит случай, когда Байден дал двум своим овчаркам куклу Трампа на растерзание. Фотографии собак, держащих в зубах игрушку в виде Трампа, циркулируют в социальных сетях уже в течение нескольких месяцев. «Эти политики — эти мошенники — говорят одно, а имеют в виду что-то другое. Но мы это знаем», — утверждает ведущая.

Как отмечает ARD, в ходе предвыборной кампании Байден неоднократно подчёркивал, что благодаря своему многолетнему опыту работы в качестве сенатора и вице-президента он, как никто другой, способен сотрудничать и с политическими противниками. Но до сих пор многие конгрессмены от Республиканской партии отказываются принять его в качестве избранного президента.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл также поздравил Байдена с победой на выборах лишь после того, как коллегия выборщиков утвердила его в качестве президента. Это стало, как пишет ARD, решающим шагом, за который Байден даже поблагодарил Макконнелла в телефонном разговоре.

В интервью Стивену Кольберу, ведущему вечернего шоу, Байден вновь выразил оптимизм: «Я думаю, что смогу сотрудничать с республиканским руководством; в палате представителей и сенате. Нам удастся чего-то достичь, — заявил демократ. — И я думаю, что, как только нынешний президент покинет свой пост, его влияние также ослабнет — и республиканцы снова будут охотнее сотрудничать».

В какой степени Байден будет полагаться на сотрудничество с республиканцами, решится шестого января, когда во втором туре голосования в Джорджии будут избраны сразу два сенатора. Если ими станут не демократы, большинство в сенате останется республиканским, подчёркивает ARD. Тогда Макконнелл может, например, помешать утверждению на министерские посты кандидатов, предложенных Байденом.

Первое испытание на прочность Байден уже затеял сам: в день своей инаугурации он намерен попросить американцев в течение 100 дней носить маску, чтобы взять пандемию под контроль. Это станет показателем того, готовы ли они хотя бы в этом случае преодолеть раскол в стране, передаёт ARD.