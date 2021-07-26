BFM TV: обрушившийся на восток Китая тайфун привёл к наводнениям

В выходные восток Китая вместе с Шанхаем оказался во власти тайфуна «Ин-Фа»: проливные дожди привели к масштабным наводнениям. Скорость ветра превысила 130 км/ч, жителям настоятельно советовали оставаться дома, а в аэропортах отменили все рейсы, передаёт BFM TV.
По колено в воде, эти жители могут только оценивать ущерб. В городе Нинбо проливные дожди привели к масштабным наводнениям. В качестве преграды рабочие укладывают мешки с песком рядом с главными автомагистралями.
Причиной (таких бедствий. — ИноТВ) стал тайфун «Ин-Фа», который с выходных накрыл восток Китая.
ГАО ШУАНЬЧЖУ, метеоролог:Теперь тайфун должен затронуть некоторые прибрежные районы востока страны перед тем, как переместится к западу страны и ослабнет с уменьшением скорости (ветра. — ИноТВ).
В Шанхае также затоплены некоторые улицы. Для эвакуации людей, пострадавших от наводнений, (в зону бедствия. — ИноТВ) направлено более 5 тысяч спасателей. Вдобавок к дождю сильный ветер достигает скорости свыше 130 км/ч. Жителей просят оставаться дома. Вся активная деятельность замедлилась, в частности, на транспортных маршрутах. В двух городских аэропортах отменены все авиарейсы.
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