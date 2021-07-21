Euronews: Бельгия скорбит по жертвам наводнений и выясняет причины трагедии

В Бельгии обсуждают причины и трагические последствия сильных наводнений, которые унесли жизни уже более 30 человек. Корреспондент Euronews посетил один из наиболее пострадавших городов, расположенный в месте слияния двух рек, чтобы узнать мнения экспертов и местных жителей на этот счёт.

В Бельгии выясняют причины сильного наводнения, унёсшего жизни по меньшей мере 31 человека. В одном из наиболее пострадавших городов, расположенном на слияния двух рек, побывал корреспондент Euronews Джек Паррок. Гидролог из Льежского университета Бенджамин Девалс рассказал ему, почему Пепенстер оказался настолько уязвим.



БЕНДЖАМИН ДЕВАЛС, гидролог: С одной стороны здесь река Весдре, которую в некоторой степени сдерживают две большие плотины примерно в 20 километрах выше по течению. С другой стороны в неё впадает река Хойнь, которая вообще не контролируется: на ней нет никаких дамб, она течёт естественно.



ДЖЕК ПАРРОК, корреспондент Euronews: Бенджамин, расскажите, что сейчас происходит с этими речными системами? Куда плывут все эти обломки?



БЕНДЖАМИН ДЕВАЛС: Эти обломки, вероятно, создадут какие-то запруды в некоторых местах. Они, вероятно, перекроют реку, например между опорами моста, и это может изменить русло. Это также вызывает местное увеличение скорости потока, что может привести к эрозии, размыву и дополнительному ущербу. Такие изменения не были предсказаны при составлении карт возможных наводнений стандартными методами.



ДЖЕК ПАРРОК: Что, по-вашему, теперь должно произойти? Что должно измениться в таких местах, как Пепенстер, чтобы такого рода вещи не повторились снова?



БЕНДЖАМИН ДЕВАЛС: Когда население соберётся свой город перестраивать и ремонтировать, будет неправильно восстанавливать там всё, как было раньше. При проектировке зданий нужно будет делать их устойчивыми к потокам воды, а новые районы должны быть способны выдержать наводнения. На консультациях с градостроителями мы будем учитывать уроки таких событий, которые, скорее всего, будут происходить чаще.



В Бельгии разгораются споры о том, было ли ошибкой удерживать много воды плотиной в 26 километров вверх по реке после того, как были сделаны предупреждения о надвигающихся ливнях. Чтобы снабжать летом людей, водохранилище держат заполненным. Но эксперты говорят, что снижение уровня повлияло бы только на расположенные рядом населённые пункты.



Защитник окружающей среды Люси Гиллиам считает, что нужно лучше изучать природу.



ЛЮСИ ГИЛЛИАМ, экоактивист: Многие климатические изменения заложены в созданную человеком систему. Мы уже выбросили значительное количество газов в атмосферу, поэтому теперь нам нужно подготовиться к последствиям. Воды будет всё больше!



В Бельгии прошёл траур по погибшим, а теперь продолжаются очистные работы. В то же время обсуждаются долгосрочные планы предупреждения наводнений.



Дата выхода в эфир 20 июля 2021 года.