CNN: сотни тысяч человек эвакуировали из-за сильных наводнений в Китае

Проливные дожди вызвали сильные наводнения в центральных провинциях Китая, сообщает CNN. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в столице провинции Хэнань. Из Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек. Известно о по крайней мере 12 погибших при затоплении тоннелей городского метрополитена.

По меньшей мере 12 человек погибли, после того как проливные дожди вызвали сильные наводнения в центральных провинциях Китая. По данным властей, люди погибли в результате затопления тоннелей метро.

На кадрах видео, появившихся в социальных сетях, видно, как пассажиры застряли в вагоне метро, пока потоки воды с грязью заполняли тоннели. За последние три дня в столице провинции Хэнань выпало годовое количество осадков. С нами на прямой связи из Гонконга корреспондент CNN Кристи Лу Стаут. Это очередной пример того, что климат меняется, и не в лучшую сторону.

КРИСТИ ЛУ СТАУТ, корреспондент CNN: Верно. Мы только что видели эти абсолютно невероятные и ужасающие кадры из провинции Хэнань в центральной части Китая, столица которой оказалась затоплена из-за рекордного количества осадков. В Чжэнчжоу проживают 12 миллионов человек. Город расположен на берегу реки Хуанхэ. По данным местных властей, на город обрушилось годовое количество осадков всего за три дня. Государственные средства массовой информации сообщают по крайней мере о 12 погибших и 200 тысячах эвакуированных в безопасные районы.

Подобная ситуация наблюдается не только в Чжэнчжоу — наводнения произошли в десятке городов в центральной части Китая. На ужасающих кадрах видно размытые дороги, оборванные линии электропередачи и затопленные станции метро.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в столице провинции Хэнань — Чжэнчжоу. На кадрах видно, как люди застряли в вагоне метро, пока бурлящая вода заполняет станции. Послушайте пассажира, который застрял в одном из затопленных вагонов, пока вода продолжала поступать.

ЧЖАН, пассажир одного из затопленных вагонов: Паводок был настолько сильный, что множество людей унесло водой. Мы, оставшиеся несколько человек, в том числе ребёнок, так устали, что готовы были сдаться. Но мы продолжали крепко держаться за перила, поэтому на моих руках столько синяков. Всё это синяки: вот один, второй, и это тоже. Вода легко уносит, если крепко не схватиться за перила.

КРИСТИ ЛУ СТАУТ: По словам властей Чжэнчжоу, из метро были эвакуированы свыше 500 человек, однако 12 пассажиров погибли. Джон.

Спасибо, Кристи.