Guardian: «хуже, чем одиночество» — онлайн-общение не помогло пожилым британцам справиться с изоляцией в пандемию

Виртуальное общение во время пандемии заставило многих людей старше 60 лет чувствовать себя более одинокими и подавленными, чем полное отсутствие контактов, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты нового исследования. Как выяснили учёные, пожилым людям было трудно научиться использовать новые технологии, а их применение было изматывающим, что наносило больший ущерб их психическому здоровью, чем простое переживание изоляции и одиночества.

Новое исследование показало, что виртуальное общение во время пандемии заставило многих людей старше 60 лет чувствовать себя более одинокими и подавленными, чем полное отсутствие контакта с близкими, сообщает The Guardian.

Как напоминает газета, многие пожилые люди поддерживали связь с семьёй и друзьями во время изоляции, используя телефон, видеозвонки и другие формы виртуального общения. Но исследование, в котором была проведена сравнительная оценка социальных взаимодействий в семьях и психического благополучия во время пандемии, показало, что многие пожилые люди испытали большее чувство одиночества и столкнулись с долгосрочными расстройствами психического здоровья в результате перехода к онлайн-общению, чем те, кто провёл пандемию один, отмечает издание.

«Мы были удивлены, обнаружив, что пожилой человек, который имел только виртуальный контакт во время изоляции, испытывал большее одиночество и негативные последствия для психического здоровья, чем пожилой человек, который вообще не контактировал с другими людьми», — рассказал один из авторов доклада в журнале Frontiers in Sociology доктор Ян Ху из Ланкастерского университета.

«Мы ожидали, что виртуальный контакт будет восприниматься лучше, чем полная изоляция, но, похоже, это не относится к пожилым людям», — добавил он.

Проблема, по словам Ху, заключалась в том, что пожилым людям, незнакомым с высокими технологиями, было трудно научиться их использовать. Но даже те, кто был знаком с электронными устройствами, часто находили широкое использование медийных систем в условиях изоляции настолько изматывающим, что это наносило больший ущерб их психическому здоровью, чем простое переживание изоляции и одиночества.

«Широкое использование цифровых средств связи также может привести к выгоранию», — пояснил Ху, собравший данные от 5148 человек в возрасте 60 лет и старше в Великобритании и 1391 человека в США — как до, так и во время пандемии.

Ху считает, что в будущих чрезвычайных ситуациях необходимо уделять больше внимания безопасным способам личного контакта. Он также уверен, что необходимо стремиться к расширению цифровых возможностей старших возрастных групп.

«Нам нужна подготовка к стихийным бедствиям, — заявил он. — Нужно оснастить пожилых людей цифровыми возможностями, чтобы они могли использовать технологии в следующий раз, когда произойдёт подобная катастрофа».

Кэролайн Абрамс, директор благотворительной организации Age UK согласна с авторами доклада. «Мы знаем, что виртуальная среда может усугубить эти чувства, когда на самом деле ты находишься не рядом с близкими людьми», — заметила она. Поэтому крайне важно, чтобы правительство сделало предотвращение одиночества и борьбу с ним главным политическим приоритетом, подкреплённым адекватным финансированием, считает эксперт.

«Не будет преувеличением отметить, что в худших случаях одиночество может смертью в том смысле, что оно подрывает устойчивость к различного рода угрозам здоровью, а также приводит к тому, что пожилые люди на закате своей жизни теряют всякую надежду, поэтому у них нет причин продолжать жить», — развила свою мысль Абрамс.

Предыдущие исследования, проведённые Центром по проблемам старения, показали, что после пандемии значительно возросло использование цифровых технологий среди людей в возрасте 50-70 лет, которые уже пользовались интернетом, передаёт газета. Однако ещё три миллиона человек в Великобритании до сих пор не имеют доступа к сети, при этом значительный разрыв в цифровом поведении приходится на домохозяйства с низким уровнем дохода. 27% людей в возрасте 50-70 лет с годовым доходом менее £25 тыс. до пандемии не пользовались интернетом.