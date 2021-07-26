Washington Post: штамм «дельта» вносит сумятицу в политические планы Байдена

Стремительное распространение нового варианта коронавируса в США негативно сказывается на планах Белого дома. Из-за повышенного внимания к пандемии у администрации Джо Байдена остаётся всё меньше времени на продвижение своего курса, который среди прочего включает стимулирование экономики, реформу полиции и новые иммиграционные правила, пишет The Washington Post.

Белый дом и его союзники надеялись отвлечься от борьбы с коронавирусом и сосредоточиться на продвижении других задач администрации. Но быстрый рост числа заражений, вызванный штаммом «дельта», снова приковывает внимание страны к пандемии и грозит затмить все остальные планы президента Байдена, пишет The Washington Post.

По информации издания, у высших должностных лиц в Белом доме вызывает всё больше беспокойства характер пандемии и выходящая из-под контроля ситуация в некоторых районах США с низким уровнем вакцинации. Команда Байдена ожидала увидеть дополнительные вспышки коронавируса, но они не предполагали, что всплески окажутся настолько высокими.

В настоящий момент чиновники рассматривают модели, которые предсказывают этой осенью до более чем 20 тыс. ежедневных заболеваний коронавирусом. Согласно одному из новых прогнозов, к октябрю в США суточное количество летальных случаев от COVID может вырасти в три раза по сравнению с сегодняшними значениями, которые составляют 250 смертей.

Из-за повышенного внимания к COVID у американского президента остаётся всё меньше возможностей продвигать пакет мер по стимулированию экономики, одобренный конгрессом, или ездить по стране, оказывая давление на законодателей, чтобы те поддержали его инфраструктурный план. Среди других приоритетов, которые отходят на второй план, укрепление избирательных прав, реформа полиции, усиление контроля над оружием и новые иммиграционные правила, отмечает издание.

Протекание пандемии вызывает всё большую тревогу у американцев. В недавнем опросе Axios-Ipsos 39% респондентов заявили, что возвращение к нормальной жизни будет рискованным. Этот показатель вырос на 11% по сравнению с июнем.

Поэтому совсем неудивительно, что на недавнем устроенном CNN публичном выступлении Байдена ключевыми были вопросы о вирусе. Это заметно отличалось от первой официальной пресс-конференции президента, во время которой вопрос о пандемии вообще не поднимался, подчёркивает The Washington Post.

Между тем Белый дом пытается возложить вину за пандемию на кого-то другого. Байден обвинил социальные сети в том, что они «убивают людей», позволяя дезинформации распространяться на своих платформах. Его союзники также стремятся отвести удар от администрации и указывают, что самый большой рост заражений приходится на штаты, возглавляемые республиканцами.

Тем временем высокопоставленные представители комитета в поддержку Байдена Unite the Country предупреждают в своей служебной записке, что даже многие сторонники главы Белого дома имеют слабое представление о его достижениях. Более того, они почти ничего не знают о составных элементах президентского курса.

В то же время авторы документа намекают, что бушующий вирус сулит Байдену политическую выгоду. По их словам, с 1992 года американские президенты избегали значительных репутационных потерь в среднесрочной перспективе всего дважды (в 1998 и 2002 годах), и в обоих случаях это произошло потому, что они «смогли использовать энергию вокруг национального кризиса, чтобы оставаться популярными». И действительно, избиратели оценивают борьбу Байдена с пандемией выше, чем его работу по другим направлениям, включая управление экономикой или иммиграцией, подтверждает издание.

Тем не менее республиканцы считают, что следующая фаза пандемии может ослабить позиции президента. «Обыватели были уверены, что к 4 июля всё закончится, — заявил изданию политтехнолог Республиканской партии Корри Блисс. — Уже прошло пару недель после 4 июля, и сообщение Белого дома выглядит так: «Мы понятия не имеем, что происходит».

По мнению Блисса, администрация Байдена «выглядит потерянной и обескураженной». «Единственной частью возвращения к нормальной жизни стало внедрение вакцины, которое было прямым результатом правления администрации Трампа и операции Warp Speed. Непонятно, сделали ли они (администрация Байдена. — ИноТВ) хоть что-нибудь, чтобы продвинуться к победе над COVID», — добавил эксперт.

В марте Байден обещал, что 4 июля страна «начнёт отмечать независимость от коронавируса», и американцы смогут безопасно собираться небольшими группами. Однако по мере приближения к заявленной дате в администрации нервно наблюдали, как «дельта»-вариант сеял хаос в странах по всему миру.

Президент всё же произнёс своего рода победную речь на День независимости, заявив, что «вирус отступает, и Америка возвращается». Но официальные лица, знакомые с планированием мероприятия, заявили, что первоначальный текст речи пришлось смягчить, чтобы отразить неопределённость вокруг нового штамма, поясняет издание.

И всё же в целом сдержанный подход Байдена к COVID-19 беспокоит наблюдателей. Так, историк Дуглас Бринкли обратил внимание, что Франклин Делано Рузвельт «непрерывно» путешествовал по стране, когда был президентом, несмотря на свою инвалидность. «Почему Байден не может больше путешествовать и разговаривать с людьми? Ни один президент не может находиться над схваткой во время пандемии», — подчеркнул он.