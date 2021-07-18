Байден: коммунизм — провальная система, а Куба — несостоявшееся государство

Коммунизм — это провальная система, которая оказалась таковой повсеместно, — об этом, как передаёт CBS News, заявил президент США Джо Байден. Говоря о Кубе, он также назвал эту страну «несостоявшимся государством, которое репрессирует своих граждан».

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я бы хотел начать с ответа на вопрос, связанный с Гаити и Кубой. Коммунизм — это провальная система, повсеместно провальная система. И я не считаю социализм полезной заменой. Но это другая история.



Что касается вопроса о том, при каких обстоятельствах мы отправили бы военных на Гаити. Мы отправляем лишь американских морпехов в наше посольство, которые должны обеспечить их (дипломатов. — ИноТВ) безопасность и не допустить, чтобы что-то пошло не так.



Но идея об отправке американских сил на Гаити в настоящий момент не стоит на повестке дня. Это во-первых.



Во-вторых, что касается Кубы. Куба — это, к сожалению, несостоявшееся государство, которое репрессирует своих граждан. Существует ряд вещей, которые мы подумываем предпринять, чтобы помочь народу Кубы, но это потребует иных обстоятельств и гарантий того, что этим не воспользуется правительство. Например, возможность отправки денежных переводов домой, на Кубу. Я бы не стал этого делать сейчас, поскольку крайне вероятно, что режим займётся конфискацией этих денежных переводов или большей их части.



Что касается их потребностей по COVID, извините, у них на Кубе проблема с COVID. Я был бы готов предоставить значительное количество вакцин, если бы я получил заверения в том, что распределением этих вакцин будет заниматься международная организация и будет делать это так, что доступ к этим вакцинам получат рядовые граждане.



И ещё одна вещь, о которой вы не спрашивали, но которую мы рассматриваем: они отрезали доступ к интернету. Мы изучаем, есть ли у нас технологические возможности восстановить этот доступ. Думаю, я ответил на ваши вопросы.



Дата выхода в эфир 16 июля 2021 года.