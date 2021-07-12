Das Erste: президент Кубы обвинил США в финансировании беспорядков в стране

На Кубе вспыхнули массовые антиправительственные протесты, сообщает Das Erste. Тысячи кубинцев вышли на улицы в знак недовольства отключениями электроэнергии, нехваткой лекарств и продуктов питания и потребовали от властей более эффективной политики по борьбе с коронавирусом. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в финансировании беспорядков США и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Вчера на улицах Кубы — в Гаване, Сантьяго-де-Куба, Пинар-дель-Рио — собрались тысячи демонстрантов. Они скандировали слово Libertad — свобода. «Долой диктатуру, долой коммунизм!» — кричали они. Они хотят перемен. Они недовольны постоянными отключениями электричества, нехваткой лекарств, продуктов питания, длинными очередями перед магазинами, политикой властей по борьбе с коронавирусом, пишет Das Erste.

К протестам присоединилась и 28-летняя Лаура Вегас, историк. По улице, на которой расположен её дом, постоянно проходят сотрудники сил безопасности. «Правительственные спецподразделения были одеты в штатское. Они шли по улицам с криками: «Мы — Фидель», — рассказывает она. — Я не могла оставаться дома. Я просто вышла в тапочках и прошла весь путь до Старой Гаваны». Почти семь километров пешком, сообщила она по телефону.

«Мы устали от репрессий. Мы умираем от голода. У нас ничего нет, у нас нет домов. Но у правительства есть деньги на строительство отелей, и они заставляют нас голодать», —заявил демонстрант Джеованис Гонсалес. К антиправительственным протестам активисты призвали в социальных сетях: видео публикуются под хэштегом #SOSCuba, отмечает автор статьи.

Как утверждает издание, социалистическое островное государство, расположенное в Карибском море, страдает от тяжелого экономического кризиса, последствий пандемии и эмбарго США. Туристы, основной источник иностранной валюты, почти отсутствуют. Санкции в отношении Кубы не были ослаблены даже при новом президенте США Джо Байдене.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель незамедлительно отреагировал на протесты в государстве. В обращении к населению, которое транслировалось по телевидению и радио по всей стране, он обвинил США в финансировании беспорядков: «Мы не позволим никаким контрреволюционным наёмникам, продавшимся американской империи, дестабилизировать страну. Мы призываем всех защитников революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации, с настоящего момента и в последующие дни».

Транспортные средства сил безопасности, вооружённые автоматами, патрулировали улицы. В Сан-Антонио-де-лос-Баньос президент лично вышел к своим сторонникам.

Как сообщает Das Erste, на фотографиях, опубликованных в социальных сетях, демонстрантов уводят сотрудники сил безопасности в штатском. Сторонники правительства держат в руках дубинки. В районе 10 октября, отличающемся бедностью и высоким уровнем насилия, разгневанные демонстранты перевернули полицейскую машину.

В последние месяцы всеобщее внимание привлекают протесты и голодовки деятелей искусств, в том числе представителей движения Сан-Исидро, отмечает автор статьи. Правительство неоднократно заключало их под стражу и подвергало домашнему аресту. Кубинская журналистка сообщила, что на этот раз к демонстрациям присоединяются в основном люди из беднейших районов. По её словам, интернет в стране работает с перебоями.

Несколько месяцев назад президент Мигель Диас-Канель также стал первым секретарём ЦК Коммунистической партии Кубы. Считается, что он неукоснительно следует линии партии. Но давление на него возрастает: кризис, дефицит, недовольство репрессиями заставляют людей выйти на улицы, передаёт Das Erste.