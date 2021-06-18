NTD: гиперинфляция на Кубе грозит ещё большим кризисом

После того, как в январе власти Кубы впервые за впервые за десятилетия девальвировали песо, в стране всё начало дорожать с пугающей скоростью. Как передаёт NTD, предполагается, что инфляция уже достигла трёхзначного показателя и ситуация будет только ухудшаться. И хотя власти повысили зарплаты и пенсии, однако этого оказалось мало.

Последний год многие кубинцы каждый день просыпались с вопросом, где найти такие базовые товары, как молоко, свинина, рис, лекарства или шампунь. Теперь же, даже если это найти получается, их всё больше мучает вопрос, когда же перестанут расти цены.

С января этого года, когда власти острова впервые за десятилетия девальвировали песо, всё стало дорожать с пугающей скоростью. В то время власти изменили курс с одного к одному на 24 к одному.

Как предполагается, инфляция уже достигла трёхзначного показателя.

ВИЛКО ГЕЙ, местный житель: Всё подорожало. Даже самые дорогие цветы стали стоить ещё дороже.

Одновременно с девальвацией власти повысили зарплаты и пенсии. Однако этого оказалось мало.

МЕЛАНИС САНЧЕС, местная жительница: Зарплаты выросли, что хорошо для всех, но цены тоже выросли, в основном в частном секторе, на продукты питания, которые сейчас трудно достать.

В прошлом году после нескольких лет застоя темпы роста экономики Кубы сократились на 11%. Как считают экономисты, спад продолжается.

ОМАР ЭВЕРЛЕНИ, экономист: Кубинская экономика столкнулась с высокой инфляцией, поэтому мы можем сказать, что это почти гиперинфляция.

Бутылку растительного масла, которая раньше стоила 50 песо, теперь можно купить за 200. А упаковка сосисок, стоившая 30 песо, теперь обойдётся все 80.

АНА РЕБЕКА, местная жительница: Власти раньше продавали светодиодные лампы по 30 песо. На чёрном рынке они теперь стоят от 400 до 500 песо, а в государственных магазинах их нет, даже за конвертируемую валюту. Так что у меня в доме две комнаты без света именно по этой причине.

АРИСЛЕЙДИС БЛАНКО, местная жительница: Все переживают, что цены растут, с каждым днём всё хуже. И реальность очень печальная для многих семей.

На прошлой неделе власти объявили, что рассчитываться наличной американской валютой больше нельзя. Причина в санкциях времён Трампа, которые запрещают иностранным банкам принимать доллары с Кубы.

Дата выхода в эфир 18 июля 2021 года.