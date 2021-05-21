France Info: кубинский парадокс — с пандемией справились, а в аптеках не хватает жизненно важных лекарств

На фоне успехов Кубы в борьбе с коронавирусом нехватка основных лекарств в аптеках принимает катастрофические масштабы, рассказывает France Info. Правительство возлагает вину на американское эмбарго, однако французское издание видит причины в финансовом кризисе в стране и последствиях пандемии.

Уже в 2019 году Куба признала дефицит в поставках медикаментов, однако за последние месяцы из-за коронакризиса и экономического спада эта проблема значительно усугубилась, пишет France Info. Доказательством служат длинные очереди перед аптеками, в которых пожилые или больные люди вынуждены ждать долгие часы, иногда даже ночь накануне раздачи, прежде чем наконец получить своё лекарство. Ни один больной не избежал этого кризиса с таблетками в официальных кубинских аптеках.

«В этом месяце ламивудина по-прежнему нет? — спрашивает ВИЧ-позитивный мужчина. — Я уже два месяца не могу его достать, что мне делать?» «Если хочешь, иди к врачу, чтобы она поменяла тебе лечение!» — отвечает ему фармацевт. Этот житель Ведадо (исторического района кубинской столицы Гаваны. — ИноТВ) болеет СПИДом и проходит тройную терапию, однако уже два месяца невозможно достать один из препаратов. До настоящего времени он полагался на свои запасы и экономил, принимая полтаблетки или сокращая число приёмов. Как отмечает французская газета, «он играет в доктора, однако со здоровьем не шутят».

Нехватка лекарств привела к тому, что он чувствует себя покинутым, хотя до этого всегда ощущал защиту и поддержку со стороны государства. «Я чувствую, что мне больше ничего не гарантируют», — жалуется больной. Он понимает, что «сейчас необходимо больше ресурсов и усилий посвящать спасению пациентов с коронавирусом», однако подчёркивает, что невозможно решать одну проблему, при этом усугубляя другую. «Я очень недоволен и расстроен и совсем не согласен с утверждением, что Куба является лидером в медицине, потому что это не так!» — заявляет отчаявшийся ВИЧ-позитивный кубинец.

В статье также описывается парадоксальная ситуация: Куба смогла относительно хорошо справиться с коронакризисом, отправляла своих врачей в различные страны мира и создала пять вариантов возможных вакцин против COVID-19. В то же время в стране не хватает обезболивающих и даже обычных шприцов, которые необходимы для всеобщей вакцинации населения. Это объясняется в том числе закрытыми из-за коронакризиса границами: уже долгое время кубинцы сами организуют импорт лекарств благодаря диаспорам, но резкое сокращение авиарейсов привело к низким поставкам обезболивающего, антибиотиков и других препаратов, которые затем перепродавали на чёрном рынке.

Официально правительство оправдывает проблемы с медикаментами американской блокадой, однако на самом деле эмбарго не влияет на фармацевтический рынок. Как утверждает France Info, в этом скорее виноваты финансовые трудности Кубы, которые не позволяют импортировать ни лекарства, ни сырьё для их производства.