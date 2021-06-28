WP: разведка США считает виновной в «акустических атаках» на американцев Россию

Разведсообщество США считает, что за акустическими атаками на американских дипломатов, которые жаловались на тошноту, головокружение, временную потерю слуха или памяти, может стоять Россия, передаёт The Washington Post. Однако источник издания в администрации президента Джо Байдена не приводит доказательств вины Москвы.

Разведка США предполагает, что ответственность за загадочные инциденты с американскими госслужащими на Кубе, которые могли подвергнуться «целенаправленным» акустическим или иным атакам, может нести Россия, сообщает The Washington Post.

Как напоминает издание, американские дипломаты и сотрудники разведки жаловались на тошноту, головокружение, временную потерю слуха или памяти. В 2017 году сотрудники посольства и консульства США были эвакуированы из-за инцидентов.

Сама Куба отрицает свою причастность к «неустановленным черепно-мозговым травмам, причина которых до сих пор не установлена».

После сообщений о подобных случаях в Китае, России и даже в Соединённых Штатах, сотрудники американской разведки подозревают, что атаки с возможным применением микроволн или других форм «направленной энергии» могут быть делом рук Москвы.

Высокопоставленный представитель администрации главы Белого дома Джо Байдена подчеркнул, что «на фоне новых этапов расследований нужно убедиться, что всё понято правильно». Тем не менее никаких доказательств вины России в совершении подобного рода атак источник издания не называет.

Кроме того, издание отмечает, что через пять месяцев после вступления Байдена в должность президента его предвыборное обещание «вернуться» к политике бывшего лидера Барака Обамы по взаимодействию с Кубой остаётся невыполненным и, похоже, имеет для действующей администрации второстепенное значение.

Так, при администрации Обамы Вашингтон восстановил дипломатические отношения с Гаваной и открыл путь для расширения сотрудничества. Однако его преемник Дональд Трамп эту дверь захлопнул.

В ходе предвыборной кампании Байден заявил, что политика Трампа «нанесла вред кубинскому народу и не сделала ничего для продвижения демократии и прав человека» на острове. Тем не менее, как отмечает The Washington Post, уже к концу мая стало ясно, что сотрудничества между Вашингтоном и Гаваной в ближайшее время не будет, так как политика Трампа, против которой выступал действующий президент, «не была пересмотрена».

«Администрация президента Байдена, повернувшись спиной к подавляющему большинству жителей США и Кубы, проводит в жизнь меры Трампа», — написал на своей страничке в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, добавив, что слова американского лидера расходятся с его действиями.