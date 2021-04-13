Daily Telegraph: китайцев призвали доносить на критиков компартии в интернете

Администрации киберпространства Китая опубликовала телефон горячей линии, по которому граждане могут сообщить об онлайн-нападках на правящую партию, правительство или национальных героев, пишет The Daily Telegraph. По мнению издания, эта инициатива направлена на то, чтобы обеспечить политическую стабильность в стране в преддверии празднования столетия КПК.

Китайские власти призывают сограждан «доносить друг на друга» за высказывания в интернете с критикой правящей коммунистической партии или её официального взгляда на историю. Инициатива совпадает со 100-летием КПК, которое будет отмечаться в июле, пишет The Daily Telegraph.

По словам британского издания, администрации киберпространства Китая опубликовала новый телефон горячей линии. Представители общественности могут позвонить по нему, чтобы сообщить о людях, которые порочат партию, лидеров страны, политику правительства, национальных героев или «отрицают превосходство передовой социалистической культуры».

По мнению китайского регулирующего органа, некоторые пользователи сети преследуют «скрытые мотивы». Они «злонамеренно искажают, очерняют и отрицают историю партии», поэтому в их отношении необходимо принять жёсткие меры в свете грядущего юбилея КПК.

Правительственные цензоры Поднебесной регулярно блокируют иностранные новости и информацию в интернете. Более того, они «усиливают репрессивные меры» накануне исторических годовщин, важных встреч и даже спортивных мероприятий, чтобы обеспечить политическую стабильность во время их проведения, обращает внимание The Daily Telegraph.

Пекин считает, что люди, оспаривающие курс правительства, наносят ущерб легитимности партии. Тех, кто осмеливается критиковать Китай, его лидеров, политику или видение истории — будь то личные или публичные онлайн-сообщения — обычно приговаривают к тюремному заключению или задерживают без всякого суда. Их также могут занести в чёрный список как нарушителей спокойствия, что может создать проблемы при трудоустройстве и получении банковских кредитов, утверждается в статье.

Китайские технологические компании используют своих собственных цензоров для «очистки» интернета. Дело в том, что им грозят штрафы, если они не смогут заблокировать контент, который власти сочтут «деликатным», поясняет издание.

По его информации, буквально на прошлой неделе местные власти в провинции Цзянсу задержали пользователя, которого обвинили в том, что он оставлял в интернете «оскорбительные» комментарии об оккупации Японией в 1937 году Нанкина. В этом городе подконтрольные Токио силы зверски убили сотни тысяч солдат и мирных жителей.

В прошлом году ныне покойный разоблачитель доктор Ли Вэньлян получил выговор от полиции за попытку предупредить коллег через личные онлайн-сообщения о новом коронавирусе до того, как власти Китая объявили о возникновении инфекции. Кроме того, в 2017 году один мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы за «выискивание поводов для ссор и провоцирование беспорядков» после того, как он назвал в интернете лидера страны Си Цзиньпина «баоцзы», то есть приготовленным на пару пирожком, отмечает The Daily Telegraph.