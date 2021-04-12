TVE: в Китае признали невысокую эффективность своих вакцин

13:15
Кабмин России одобрил проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.
13:14
Гилерме и представители «Спартака» вызваны на заседание КДК РФС
В контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) отреагировали на новость о рассмотрении поведения болельщиков «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
13:09
В Кремле рассказали о повестке визита Путина в Энгельс
Российский президент Владимир Путин в ходе визита в Энгельс в Саратовской области посетит Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, где возложит цветы к памятнику космонавту, а затем проведёт совещание по развитию космической деятельности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
13:00
В «Спартаке» сообщили о провокациях Гилерме в адрес болельщиков
В «Спартаке» отреагировали на новость о том, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков команды в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
12:52
В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен 12 апреля в Москве и Подмосковье из-за сильных порывов ветра — до 15 м/с.
12:50
Главархив подготовил выставку в честь Дня космонавтики
В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» открылся новый раздел, посвящённый событиям 1950—1960-х годов. Экспозиция приурочена ко Дню космонавтики.
12:50
Армения обсуждает с Россией производство в республике «Спутника V»
Армения проводит переговоры с Россией относительно производства в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила армянский министр здравоохранения Анаит Аванесян.
12:50
В Ижевске состоится флешмоб в честь Дня космонавтики
В понедельник, 12 апреля, в столице Удмуртии пройдёт праздничный флешмоб, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос.
12:49
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение на фоне аномального тепла
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. В регион пришла аномально жаркая погода.
12:49
Прыгуна в воду ввели в кому после полученных травм на турнире в Москве
12-летний спортсмен впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время турнира в Москве.
12:49
В Петербурге оценили снижение темпов распространения коронавируса
Темпы распространения коронавируса в Санкт-Петербурге значительно замедлились.
12:47
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом
На фоне снижения интенсивности распространения коронавируса в Санкт-Петербурге доля тяжелобольных пациентов, находящихся в больницах, пока остаётся высокой.
12:36
Правовой статус молодого учёного могут предоставлять лицам до 35 лет
Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о работе по определению в законодательстве статуса молодого учёного, которую поддержал президент России Владимир Путин. Такой статус может быть предоставлен лицам до 35 лет.
12:34
КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
12:29
В пригороде Миннеаполиса из-за протестов объявлен комендантский час
Комендантский час до 6 утра ввели в Бруклин-Сентере (пригород Миннеаполиса) из-за протестов после гибели темнокожего мужчины при попытке задержания.
12:24
Макгрегор ответил на обвинение Порье в уклонении от пожертвований
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор ответил на обвинения американца Дастина Порье в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд.
12:13
Туктамышева показала вид из небоскрёба, в котором будет жить во время командного ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала вид из небоскрёба, в котором будет жить во время командного чемпионата мира в Японии.
12:07
В Кремле прокомментировали слова Блинкена об «агрессии» России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессивных действиях» России.
12:03
Песков ответил на вопрос о возможных выходных между праздниками в мае
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном объявлении дней между майскими праздниками выходными.
12:02
Эмиля Верника похоронят на Востряковском кладбище
Режиссёра, доцента Школы-студии МХАТ, народного артиста России Эмиля Верника похоронят на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова.
12:00
Женская сборная России по хоккею объявила состав на чемпионат мира
Женская сборная России по хоккею начала подготовку к чемпионату мира в Канаде.
11:55
Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского о беседе с Путиным
В последние дни запросов от президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
11:46
Армения будет прививать лиц от 18 до 55 лет вакциной «Спутник V»
Для вакцинации от коронавируса граждан от 18 до 55 лет будет использован российский препарат «Спутник V», а для лиц более старшего возраста — разработка британско-шведской компании AstraZeneca, заявила глава Минздрава Армении Анаит Аванесян.
11:46
Порье обвинил Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд
Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье обвинил ирландца Конора Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд.
11:39
Пирло высказался о брошенной футболке Роналду после матча с «Дженоа»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поведение нападающего команды Криштиану Роналду после матча 30-го тура итальянской Серии А с «Дженоа».
11:32
МИД Украины заявил о направленном России запросе о ситуации на границе
Киев направил Москве запрос с просьбой объяснить ситуацию на границе двух стран, говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
11:21
СМИ: «Авангард» подал 30 протестов на судейство в финале Востока
Омский «Авангард» за пять матчей финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом» подал 30 протестов по судейским решениям.
11:21
Синоптики прогнозируют похолодание и сильные дожди в Приморье
Синоптики «Примпогоды» отмечают, что в ночь на 13 апреля над Приморским краем один за другим пройдут два циклона, которые принесут похолодание и обильные дожди буквально на всей территории региона.
11:19
В Москве за сутки выявили 1833 случая коронавируса
В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 1833 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
11:13
В Белоруссии объявили в розыск глав финансировавших протесты фондов
В Белоруссии объявили в межгосударственный розыск руководителей фондов BY_help и BySol Алексея Леончика и Андрея Стрижака, обвиняемых в финансировании протестов и подготовки лиц для участия в беспорядках, сообщили в Следственном комитете республики.
11:10
В ФФККР прокомментировали прибытие сборной России на командный ЧМ в Японию
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали прибытие сборной страны на командный чемпионат мира в Японии.
11:09
В Белоруссии назвали успешным испытание энергосистемы страны
Минэнерго Белоруссии сообщило, что испытания энергосистемы республики с отключением трансграничных линий электропередачи (ЛЭП) с Литвой прошли успешно.
11:06
На Украине заявили о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины
Минздрав Украины заявил о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины из-за пандемии коронавируса.
11:01
В России выявили 8320 случаев коронавируса за сутки
За сутки в России выявлено 8320 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8702 заболевших.
11:00
Рондон о матче ЦСКА — «Ротор»: мы должны быть единым целым, чтобы победить
Нападающий московского ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».
11:00
В Москве сообщили о поэтапном завершении отопительного сезона
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить системы теплоснабжения к окончанию отопительного сезона.
10:52
Библиотека МЭШ подготовила подборку сервисов ко Дню космонавтики
В Московской электронной школе (МЭШ) появилась тематическая подборка ко Дню космонавтики.
10:52
В Белоруссии объяснили прекращение трансляции Euronews
Трансляция телеканала Euronews в Белоруссии прекращена из-за выявленных нарушений в области рекламы, передаёт РИА Новости со ссылкой на Министерство информации республики.
10:51
Предприниматели посетили инвестиционный портал Москвы более 13 млн раз
Предприниматели столицы более 13 млн раз посетили инвестиционный портал, созданный в 2014 году для взаимодействия с бизнесом.
10:49
В Москве рассказали о ходе ремонтных работ на причале у Киевского вокзала
Начатые в марте работы по замене покрытия на причале «Киевский вокзал» продолжаются. Специалисты закончили демонтировать старый настил, а также зачистку, шлифовку и окраску ограждения.
10:46
Прощание с Эмилем Верником пройдёт 13 апреля в МХТ им. Чехова
Церемония прощания с народным артистом России режиссёром Эмилем Верником пройдёт во вторник, 13 апреля, в Портретном фойе МХТ имени Чехова.
10:40
Рогозин заявил о потерянных из-за санкций США контрактах
«Роскосмос» потерял несколько потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за введённых Соединёнными Штатами санкций, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
10:37
Кудерметова прокомментировала завоевание первого титула WTA в карьере
Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями после завоевания первого титула Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере.
10:29
СМИ: «Локомотив» хочет назначить Рангника главой спортивного отдела
В московском «Локомотиве» рассматривают немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост главы спортивного отдела.
10:28
В Кремле назвали условие допуска журналистов на послание Федеральному собранию
Обязательным условием допуска журналистов на послание Федеральному собранию является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе Кремля.
10:23
Правительство утвердило критерии оценки эффективности губернаторов
Правительство России утвердило обновлённую методику расчёта ключевых показателей эффективности губернаторов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
10:19
Путин поручил разработать меры стимулирования бизнеса к инвестициям
Российский президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня разработать меры стимулирования, в том числе налогового, бизнеса к увеличению доли финансирования инвестиционных проектов.
10:14
«Локомотив» одержал шесть побед подряд в чемпионате России впервые с 1999 года
«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в московском дерби в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
10:10
На Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли пять человек
На Украине 11 апреля первую из двух прививок против коронавируса получили 1216 человек, ещё пять завершили вакцинацию — получили вторую дозу.
10:05
Хачанов опустился на три строчки в чемпионской гонке ATP, в топ-6 — трое россиян
В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 12 апреля российский теннисист Карен Хачанов опустился на 23-ю строчку.