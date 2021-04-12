Die Welt: немецкие военные в США привились от коронавируса быстрее своих коллег в ФРГ

К концу апреля почти все находящиеся в США военнослужащие из ФРГ будут привиты от коронавируса, пишет Die Welt, ссылаясь на слова командующего специальными силами бундесвера в США и Канаде Гельмута Фриче. Издание отмечает, что тем временем, многие солдаты бундесвера на территории ФРГ всё ещё ждут вакцинанирования.
В то время как их коллеги на территории Германии вынуждены ждать вакцины, находящиеся в США немецкие солдаты уже получают прививки от коронавируса, пишет Die Welt. По словам командующего немецкими силами специального назначения в США и Канаде Гельмута Фриче, к концу апреля почти все немецкие военнослужащие в США будут полностью привиты.
Примерно 80% немецких солдат получили прививку в американской армии, сообщает издание. «Американские вооружённые силы относятся к нашим солдатам так же, как и к своим. Мы очень благодарны нашим американским друзьям», — приводит издание слова Фриче.
Как отмечает Die Welt, прививку получают не только сами солдаты, но и члены их семей. Гельмут Фриче заявил, что минимум одну дозу получили уже все желающие, а через две недели 100% немецкого контингента уже будут полностью привиты.
Die Welt напоминает, что солдаты бундесвера находятся в США начиная с 1959 года. До 1991 года штаб-квартира немецких сил находилась в Вашингтоне, а после — в городе Рестон, штат Вирджиния. Всего на американской территории находится примерно 1500 немецких военнослужащих.
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